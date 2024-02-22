توقع نمو اقتصاد دبي بنسبة 5% في 2024..الغرير: أسعار الفائدة في طريقها للتراجع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن ينمو اقتصاد دبي خلال العام الجاري بنحو 5% مستفيداً من البنية القوية وبيئة الأعمال الجاذبة، وكذلك تراجع أسعار الفائدة بدءاً من منتصف العام.

وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات على هامش اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته غرف دبي اليوم في مقرها" ما وصلت إليه أسعار الفائدة من ارتفاع أمر آن وسينخفض خلال الفترة المقبلة مع وصولنا إلى منتصف العام الجاري، ما سيدفع إلى تراجع معدلات الفائدة على الإقراض..سعر الفائدة لا يشكل عائقاً كبيراً أمام الاستثمار، فارتفاع سعر الفائدة إلى 5 أو 6% يبقى دون مستويات الفائدة في الكثير من الدول كما أنه يدعم تأسيس شركات حقيقية قوية لا تبحث عن السيولة الرخيصة والاقتراض لمجرد أن أسعار الفائدة متدنية".

وأشار إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية يدعم توجهات النمو ويرسخ لبيئة عمل داعمة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، متوقعاً أن ترتفع التجارة الخارجية لدبي بأكثر من 5% مدعومة بالشراكات الواسعة التي تم ويتم تأسيسها.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه موانئ دبي العالمية في دعم الصادرات وإعادة الصادرات في مختلف القارات والدول، لافتاً إلى أن موانئ دبي تتمتع بشبكة واسعة تؤهلها لتحقيق كفاءة عالمية عالية في مختلف الخدمات اللوجستية التي تحتاجها مختلف الشركات.

وحول أداء غرف دبي خلال 2023 اعتبر ماحققته غرف دبي في عدد الرخص الجديدة زيادة تاريخية التي ارتفعت بأكثر من 22% مقارنة بالسنة السابقة.

وتحدث معاليه عن نمو كبير في تأسيس شركات كبيرة في إمارة دبي، الأمر الذي يرتبط بالبنية التحتية والبيئة المتكاملة في دبي لتكون إمارة جاذبة لمختلف أنواع الشركات سواء المحلية أو الكبرى العالمية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الرقمية".

وأضاف "بدأنا نرى طفرة كبيرة في تأسيس الشركات الرقمية، مع طموح بأن يمثل الاقتصاد الرقمي أكثر من 20% من اقتصاد إمارة دبي في 2031".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز