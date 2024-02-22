1.5 مليون منتج غذائي مسجل لدى بلدية دبي خلال العام الماضي 2023

المصدر: البيان

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كشفت بلدية دبي أن عدد المنتجات الغذائية المُسجلة حتى نهاية العام الماضي 2023، وصل إلى أكثر من 1.5 مليون منتج، إضافةً إلى 217,642 طلب تسجيل وتقييم للمنتجات الغذائية على مستوى الإمارة، كما أصدرت 99,567 شهادة تصدير صحية للأغذية، لتعكس هذه الأرقام جهود البلدية في تعزيز مرونة قطاع الأغذية في إمارة دبي، وضمان تمتع السكان بمنتجات سليمة وأمنة غذائياً وصحياً، وبأرقى المواصفات العالمية المعتمدة.

وطبقت البلدية معايير متكاملة في مجال الرقابة على سلامة الأغذية سواءً الواردة من الخارج أو الموجودة داخل أسواق الإمارة، حيث وصل عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها على المؤسسات الغذائية خلال العام الماضي إلى 65,230 زيارة على إجمالي المؤسسات المسجلة في دبي والبالغ عددها 26,612 مؤسسة غذائية.

كما وصل إجمالي وزن الشحنات الغذائية التي فتشتها البلدية إلى 7 مليون و367 ألف و163 طناً، شملت أكثر من 2 مليون و272 ألف و400 صنف غذائي. كما بلغ عدد الشحنات الغذائية المُفتشة أكثر من 363,553 ألف شحنة غذائية، ونحو 533,790 حاوية أغذية.

أولوية

وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن تطوير القطاع الغذائي في الإمارة ودعمه وتوفير التسهيلات اللازمة لنموه وتعزيز فرص الاستثمار فيه من أولويات بلدية دبي، وضمن خططها الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية ومرنة لجميع السلع، بما يدعم تحقيق مستهدفات "استراتيجية الأمن الغذائي في إمارة دبي".

وقال الطاهر: "حقق القطاع الغذائي خلال العام الماضي أرقاماً لافتة تعكس مكانة إمارة دبي وموقعها كمركز تجاري عالمي، وتؤكد مرونة الأنظمة والقوانين التي عززت من قوة القطاع وزادت نسب النمو والتطور وفرص الاستثمار فيه".

حماية استباقية

وأشار إلى أن بلدية دبي تعمل على ضمان توفير الحماية والوقاية الاستباقية لأفراد المجتمع من المخاطر الغذائية، عبر جهودها في الرقابة المستمرة على كافة المؤسسات والفعاليات العاملة في قطاع الأغذية طيلة أيام السنة لضمان سلامة الأغذية في الإمارة، ومتابعة مدى الامتثال والالتزام لمعايير والمقاييس الجودة المعتمدة، وذلك تعزيزاً لجَودة حياة سكان وزوار إمارة دبي.

وتشارك البلدية في معرض "جلفود" للعام 2024، لكونه منصة سنوية تجمع أبرز منتجي الأغذية والمشروبات ومورّديها حول العالم، لتبادل الخبرات والتعرف على الاتجاهات العالمية والمستقبلية، وأحدث مستجدات صناعة، وإنتاج، وتداول، الأغذية والمشروبات، وتعريف شركات الأغذية الجديدة بالفرص الاستثمارية في إمارة دبي.

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