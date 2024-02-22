مكتوم بن محمد: 1.3 مليار درهم استثمار طويل الأمد من «فيديكس إكسبريس» في مطار «دبي وورلد سنترال»

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم راج سوبرامانيام، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس كوربوريشن" العالمية، وريتشارد سميث، الرئيس والرئيس التنفيذي للطيران والشؤون الدولية في فيديكس.

واستعرض سموه الفرص القائمة في افتتاح المركز الجديد لـ"فيديكس إكسبريس" في مطار "دبي وورلد سنترال"، باستثمارٍ طويل الأمد بقيمة نحو 1.3 مليار درهم.

وقال سموه: "التقيت اليوم راج سوبرامانيام، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس كوربوريشن" العالمية، وريتشارد سميث، الرئيس والرئيس التنفيذي للطيران والشؤون الدولية في فيديكس وبحثنا معهم مستقبل الشراكة بين دبي والشركة العالمية الرائدة في مجال النقل السريع، كما استعرضنا الفرص القائمة في افتتاح المركز الجديد لـ"فيديكس إكسبريس" في مطار "دبي وورلد سنترال"، باستثمارٍ طويل الأمد بقيمة نحو 1.3 مليار درهم.

وأضاف سموه: تطلعاتنا الاقتصادية كبيرة وتركيزنا على تطوير القطاع اللوجستي مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال سيساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

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