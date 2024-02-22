ترقية 19 مديراً تنفيذياً بينهم 8 مواطنين إماراتيين و6 سيدات.. مجموعة الإمارات تعلن تعيينات إدارية عليا لتعزيز النمو المستقبلي

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أعلنت مجموعة الإمارات عن قائمة من التعيينات في مناصب تنفيذية عليا، وذلك في إطار استعدادها للمرحلة التالية من النمو، حيث قامت بترقية 19 مديراً تنفيذياً، من بينهم 8 مواطنين إماراتيين و6 سيدات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تماشياً مع رؤية دبي، وضعت مجموعة الإمارات خططاً واضحة وطموحة لنمو الأسطول والشبكة والأعمال للسنوات الـ15 المقبلة. ولتنفيذ هذه الخطط بشكل فعّال، تعمل المجموعة على تعزيز هيكل الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى الترتيبات والتحسينات التنظيمية الداخلية. ويسعدني أن أعلن عن هذه التعيينات في مناصب عليا، وجميع المعينين هم من الإداريين الأكفاء الذين خدموا سنوات طويلة ضمن المجموعة، ويواصلون المساهمة في نمو ونجاح طيران الإمارات ودناتا".

التعيينات اعتباراً من 1 مارس 2024

عادل الرضا نائب الرئيس، والرئيس التنفيذي للعمليات

عدنان كاظم نائب الرئيس، والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية

ستيف ألين رئيس دناتا

مايكل دورسمان رئيس المالية وخدمات المجموعة

بطرس بطرس النائب التنفيذي للرئيس- التسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة

نبيل سلطان النائب التنفيذي للرئيس- مبيعات المسافرين والإدارة الدولية

أوليفيه غرومان النائب التنفيذي للرئيس- الموارد البشرية

ريتشارد جوسبيري النائب التنفيذي الرئيس- تخطيط تجربة الشركات والعملاء

أناند لاكشمينارايانان نائب رئيس أول- دائرة إدارة الطلب والإيرادات

أميرة العوضي نائب رئيس أول- عمليات وأنظمة الموارد البشرية

أميرة الفلاسي نائب رئيس أول- التدريب والكفاءات

هنا العوضي نائب رئيس أول- دعم الأعمال في دناتا

منال الصوري نائب رئيس الأول- توظيف المجموعة

معصومة حسن نائب رئيس أول- دعم أعمال الناقلة

موسى فيصل نائب رئيس أول- البحوث والكفاءة التشغيلية

فاليري تان نائب رئيس أول- الاتصالات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية والشؤون الإعلامية

روجيريو لياو نائب رئيس- قسم تخطيط الأسطول

تريفور تشونغ نائب رئيس- قسم تخطيط الشبكة

شانون سكوت نائب رئيس- الاس

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