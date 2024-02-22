معرض سوق السفر العربي 2024 يسلط الضوء على إمكانات السياحة الخارجية في الهند

المصدر: دبي ــ البيان

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مع توقعات بأن تبلغ قيمة سوق السفر الهندي الخارجي 143.5 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية هذا العقد، فإن قطاع السياحة الهندي سيكون تحت الأضواء خلال معرض سوق السفر العربي 2024 الذي يعود للانعقاد مجدداً بدورته الحادية والثلاثين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع booking.com وماكينزي، فإن 70% من الهنود الذين يسافرون إلى الخارج يختارون وجهات قريبة، ويختار ثلثهم وجهات في الشرق الأوسط، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين الوجهات الإقليمية، تليها المملكة العربية السعودية. وفقًا لـدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وتعد الهند السوق الرئيسي المصدر لدبي مع 1.9 مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، كما تهدف المملكة العربية السعودية إلى استقطاب 7.5 ملايين زائر بحلول عام 2030.

ولتوضيح الحجم الهائل والنمو المحتمل لسوق الهند الخارجية الإجمالي، قبل تفشي الجائحة في عام 2019، فقد قام الهنود بـ 26.9 مليون رحلة خارجية، حيث يتوقع التقرير إمكانية أن يرتفع هذا العدد إلى 50 مليون رحلة خارجية بحلول عام 2030.

الطبقة المتوسطة

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: 'إن النمو الحاصل في السفر إلى الخارج من الهند مدفوع في المقام الأول بالطبقة المتوسطة المتنامية، ففي عام 2020 كان لدى 37 مليون أسرة فقط دخل سنوي يتراوح بين 10000 دولار وما يصل إلى 35,000 دولار، ولكن بسبب النمو الاقتصادي السريع في الهند، فسيرتفع هذا العدد بشكل كبير بحلول عام 2030 إلى 177 مليون أسرة'.

وأضافت: 'إن الأسر التي تكسب أكثر من 35 ألف دولار سنوياً ستزداد أيضا من مليونين في عام 2020، إلى 13 مليوناً بحلول عام 2030، أي بزيادة ستة أضعاف، وبما أن متوسط العمر في الهند يبلغ 28 عامًا فقط، فلا عجب أن تعترف منظمة السياحة العالمية بالهند باعتبارها واحدة من أسرع ثلاثة أسواق خارجية نموًا في العالم، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة إجمالي نفقات السفر في الهند 410 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030'.

معدل الإنفاق

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة أكو للتأمين، فإن غالبية المسافرين الهنود الذين استجابوا كان كل منهم على استعداد لإنفاق ما يصل إلى 7000 دولار على الرحلات الدولية.

واختتمت كورتيس حديثها قائلة: 'مع وجود أكثر من 8.5 ملايين مغترب هندي يعملون حاليًا في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن سفر الأعمال والترفيه سيعزز بلا شك هذا النمو'.

ويتوقع معرض سوق السفر العربي 2024 مشاركة عدد قياسي من محترفي السفر الذين يمثلون السفر الخارجي والداخلي إلى الهند، حيث سيتم منح الوفود والعارضين والحاضرين فرصة كبيرة للتواصل وإجراء اتصالات جديدة وتجارية بالإضافة إلى فرصة استكشاف قطاع السفر الهندي من خلال فعاليات المعرض المختلفة، بما في ذلك قمة الهند المخصصة، والتي ستنظر بشكل متعمق في هذا السوق النابض بالحياة.

إمكانات الوافدين

وسيتضمن معرض سوق السفر العربي 2024 قمة هندية مخصصة بعنوان 'إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود الوافدين' والتي ستقام على المسرح العالمي لسوق السفر العربي في اليوم الأول من المعرض، الاثنين 6 مايو من الساعة 14:45 إلى الساعة 15:25، حيث ستستكشف القمة ديناميكيات الهند باعتبارها سوقًا رئيسيًا لنمو السياحة، فضلاً عن الفرص الحالية والمستقبلية.

واستضاف معرض سوق السفر العربي العام الماضي العديد من العارضين البارزين من الهند، بما في ذلك شركة طيران الهند، التي شاركت لأول مرة في الحدث، ووزارة السياحة في جوا، وهيئة السياحة في ماديا براديش، وهيئة السياحة في أوتار براديش، ووزارة السياحة في كارناتاكا، وأوديشا للسياحة، وبودوتشيري للسياحة.

ومن المتوقع تسجيل زيادة بنسبة 20% في عدد العارضين من الهند في نسخة هذا العام من الحدث، مع تأكيد عودة مشاركة مجموعة من الشركات مثل: TBO.com، وفنادق تاج، و ريزلايف ، و ريت جين، بالإضافة إلى مشاركة عارضون جدد يشاركون للمكرة الأولى في الحدث مثل: فيرتيل تكنولوجيز وتولا كلينيكال ويلنيس و زينتروم هب ومنتجعات وفنادق بول.

تمكين الابتكار

وستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي مرة أخرى تماشياً مع موضوعه 'تمكين الابتكار: تحول السفر قطاع من خلال ريادة الأعمال'، صناع السياسات وقادة الصناعة ومتخصصي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات، حيث سيسلط المعرض القادم الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، وتعزيز الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

الجدير بالذكر أن النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي في مايو 2023 قد شهدت حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر مسجلين رقمًا قياسيًا جديدًا للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وسينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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