«إعمار» تكشف عن توسعة مشروع «ذا أويسيس» في دبي 108%.. وارتفاع قيمته إلى 73 مليار درهم

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إعمار العقارية» عن خطوة توسعية كبرى لمشروعها السكني الفخم «ذا أويسيس» في دبي، والذي شهد زيادة هائلة بنسبة 108% في مساحته، مع ارتفاع قيمة الاستثمار الإجمالية من 34 مليار درهم إلى 73 مليار درهم.

ويعتبر «ذا أويسيس» من «إعمار» من أكبر المشاريع السكنية المتكاملة في دبي،ويتميز بتصميمه المعماري الاستثنائي وديكوراته الداخلية التي أبدعها أشهر المصممين العالميين.

وقال محمّد العبار، مؤسس إعمار العقارية: «مع توسعة «ذا أويسيس» نحن نشهد نموّاً ليس فقط في حجم المشروع بل وأيضاً في النهج والتطلّعات، ما يتيح لنا إطلاق مشاريع جديدة كبرى ورفع مستوى مبيعات «إعمار». واستثمارنا البالغ 73 مليار درهم إنّما يعكس هدفنا في ابتكار مساحات سكنية تجمع بين الفخامة والاستدامة، ما يجعل «ذا أويسيس» نموذجاً يُحتذى به للتناغم بين أسلوب الحياة الفاخر ومستقبل أكثر خضرة في دبي.»

ويتميز «ذا أويسيس» بمناظر طبيعية خلابة، ما يوفّر لسكّانه تجربة غامرة في بيئة خضراء وموافقة للبيئة. كما أن التركيز على توفير قصور وفيلات فسيحة تطل على قنوات المياه والبحيرات والحدائق، يهدف إلى تقديم عال من الرفاهية.

وبنسبة 25% من مساحته مخصصة للمرافق ذات المستوى العالمي، يعزز «ذا أويسيس» تجربة الحياة على طراز المنتجع داخل دبي. وقد تم تصميم المساحات الخضراء الموسعة، البحيرات، مسارات الجري ووسائل الراحة الفاخرة لتشجيع نمط حياة نشط، وصحيّ محوره المجتمع.

كما يتميز «ذا أويسيس» بموقعه الاستراتيجي داخل دبي بجوار أربعة من ملاعب الجولف الدولية، ما يجعله مرغوباً من عشّاق هذه الرياضة. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز بموقعه المثالي على بُعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة دبي، ما يوفّر للسكّان إمكانية الوصول السريع إلى أشهر معالم المدينة وأماكن الترفيه.

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