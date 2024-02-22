القرية العالمية تكشف النقاب عن «نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون» أحدث وجهات منطقة «ميني وورلد»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، اليوم عن افتتاح "نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون"، أحدث وجهاتها الترفيهية الخارجية في منطقة "ميني وورلد" الجديدة، حيث سيكون الضيوف من عمر 6 سنوات وما فوق، والباحثين عن التحدّي والتشويق، على موعدٍ مع مغامرات مستوحاة من الفضاء ضمن 5 وجهات ترفيهية مميزة تشمل 10 تحديّات مختلفة تجمع بين التجارب الحماسية والترفيهية الفريدة من نوعها.

تتخذ وجهة نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون في القرية العالمية موقعاً فريداً في قلب منطقة "ميني وورلد" الجديدة هذا الموسم، وتوفر للضيوف تجارب خارجية زاخرة بالبهجة والمرح.

وتضم الوجهة الجديدة العديد من التجارب التي تشمل "تحدي مضمار النينجا" الذي يبلغ طوله 32 متراً، ولعبة "سايكلون سلايد" الشيقة التي تنحدر لمسافة 15 متراً، إلى جانب ممشى الحبال الذي يتألف من 4 طوابق تحيط به "العربة الهوائية"، لتتيح جميعها لضيوف الوجهة الترفيهية أوقاتاً حافلةً بالمرح والمتعة وأجواء المغامرات الفريدة.

كما تتضمن الوجهات والمرافق الترفيهية الأخرى التي تزخر بها نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون في القرية العالمية، كلاً من ألعاب "برج التسلق الشبكي" الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 18 متراً، و"دونات سلايد" و"لونش سلايد" ومغامرات التسلق بارتفاع يصل إلى 8 أمتار، فضلاً عن العديد من التحديات والألعاب المستوحاة من عالم الفضاء ضمن مساحة تبلغ أكثر من 5022 متراً مربعاً.

وسيكون ضيوف القرية العالمية من محبّي التحدّي والتشويق، مدعوين لزيارة نيون جالاكسي اكس- تشالينج زون لاستكشاف أروع التجارب الحماسية وخوض رحلة من المغامرات والتحديات الشيقة التي تزخر بها الوجهة، مقابل تذاكر تبدأ أسعارها من 15 درهماً فقط.

كما يمكن لزوار منطقة ميني وورلد أيضاً الاستمتاع باستكشاف 25 من المجسمات المصغرة لأشهر معالم العالم، والتلذذ بتناول ألذ المأكولات العالمية من الأكشاك وشاحنات الطعام المتنوعة، وقضاء أروع الأوقات في وجهة ميني جولف مع العائلة والأصدقاء، إضافةً إلى الاستمتاع بمختلف العروض الترفيهية والثقافية على خشبة مسرح الروائع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز