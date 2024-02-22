62,500 دولار غرامة من سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ضد «بيكر تيلي» وأحد مديريها

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، غرامة مالية بلغت 62,500 دولار أمريكي على شركة بيكر تيلي ميدل إيست المحدودة (باكير تالي)، شركة التدقيق الداخلي المسجلة في السوق، و'نيل أندرو ستورجيون' (ستورجيون)، مدير التدقيق لدى بيكر تيلي والمسجل أيضاً لدى السوق.

وأدت الإخفاقات والثغرات الجسيمة في أعمال التدقيق المالي التي تم تنفيذها لشركتين في سوق أبوظبي العالمي، إلى عدم الالتزام بمتطلبات سوق أبوظبي العالمي ذات الصلة، وبناءً عليه فرضت سلطة التسجيل الغرامات المالية التالية: 50 ألف دولار ضد بيكر تيلي؛ و12,500 دولار ضد ستورجيون.

ويفرض الإطار التنظيمي للتدقيق في سوق أبوظبي العالمي على المدققين المسجلين في السوق، إجراء عمليات التدقيق وإعداد تقارير التدقيق وفقًا للمعايير المهنية ذات الصلة واللوائح المعمول بها والمعايير الدولية للتدقيق.

وأجرت سلطة التسجيل تحقيقًا، كشف عن وجود مخالفات كبيرة في الالتزام بمعايير التدقيق الدولية في عمليتي التدقيق اللتين أجرتهما شركة 'باكير تالي' ومدقهها 'ستورجيون'. وتم تحديد مخالفات لمعايير التدقيق الدولية في مراحل متعددة من عملية التدقيق، بدءًا من التخطيط والتنفيذ ووصولًا إلى تجميع وإعداد التقارير.

وتعد عمليات التدقيق عالية الجودة، عنصرًا أساسيًا، لتعزيز الثقة في التقارير المالية التي تسمح للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين بالاعتماد على البيانات المالية، لاتخاذ قرارات مستنيرة. وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها ومدراء التدقيق، التأكد من أن جميع عمليات التدقيق التي يقومون بها، يتم تنفيذها بكفاءة وفقًا للمعايير الفنية والمهنية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أصدرت سلطة التسجيل تصريحًا جاء فيه: 'يعد ضمان عمليات التدقيق عالية الجودة، من بين الأهداف التنظيمية الرئيسية لسلطة التسجيل، وهو عنصر أساسي في نظامنا المالي والتجاري الراسخ. وتساهم عمليات التدقيق عالية الجودة بشكل مباشر في سلامة بيانات الأسواق، وتوفر الحماية الواجبة للمستثمرين وتعزز ثقتهم فيما تروج له الشركات من خدمات ومنتجات. ويساعد نظام التدقيق القوي وبرنامج المراقبة على ضمان عدم إغفال المدققين عن تحقيق المعايير المتوقعة منهم وضمان موثوقية تقاريرهم المالية. وستستخدم سلطة التسجيل جميع الأدوات التنظيمية المتاحة لها بدءًا من التواصل وحتى التنفيذ، بحسب الاقتضاء، لتعزيز معايير تدقيق عالية الجودة.'

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