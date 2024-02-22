غرفة تجارة دبي تسجل أعلى عدد من الأعضاء الجدد في تاريخها خلال 2023

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

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كشف محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن غرفة تجارة دبي سجلت خلال عام 2023 الماضي، أكبر عدد من الأعضاء الجدد في تاريخها؛ إذ انضمت خلاله 67 ألفا و222 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، بنسبة نمو سنوية بلغت 20%.

ولفت لوتاه خلال اللقاء الإعلامي السنوي للإعلان عن نتائج أداء غرف دبي والغرف الثلاث تحت مظلتها وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال العام 2023، أن إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ بنهاية العام الماضي 217 ألفا و788 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8%، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 284.5 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3%.

وأشار لوتاه إلى أن غرفة دبي العالمية نجحت في 2023 في استقطاب 138 شركة متنوعة إلى دبي، منها 34 شركة متعددة الجنسيات، بنسبة نمو سنوية بلغت 580%، و104 شركات صغيرة ومتوسطة، بنسبة نمو سنوية بلغت 550%، بينما بلغ عدد شركات دبي التي دعمت الغرفة توسعها الخارجي 77 شركة، بنسبة نمو قياسية بلغت 756%.

ولفت لوتاه إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي واصلت جهودها لتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، مع استقطابها 9 شركات رقمية متعددة الجنسيات، وجذبها 549 شركة ناشئة متخصصة في التقنيات المتقدمة إلى الإمارة، بنسبة نمو سنوية بلغت 916%.

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