الإمارات تُشارك في أعمال معرض سنغافورة للطيران وقمة شانغي للطيران 2024

المصدر: دبي ــ البيان

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شاركت دولة الإمارات، مُمثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال معرض سنغافورة للطيران وقمة شانغي للطيران 2024، التي عقدت في سنغافورة خلال الفترة من 18 – 22 فبراير 2024.

ترأس وفد الدولة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وشارك في الوفد المهندس سعيد محمد السويدي ممثل الدولة الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمختصين في القطاع. واطلع وفد الدولة خلال تواجده بالمعرض على أحدث التقنيات المتقدمة في صناعتي الطيران والدفاع، وذلك من خلال أكثر من 1000 عارض شاركوا في فعاليات المعرض هذا العام، بالإضافة إلى حضور عدد من الجلسات النقاشية والمنتديات المتخصصة التي شهدت مشاركة كبار مسؤولي صناعتي الطيران والدفاع من مختلف الدول.

وأكد سيف محمد السويدي أن مشاركة وفد دولة الإمارات في هذه الدورة من ضمن أعمال القمة والمعرض، وتأتي بهدف تعزيز التواصل الدولي ودراسة الفرص والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة في صناعتي الطيران والدفاع. وتابع أن قمة شانغي تُمثل إحدى أبرز الفعاليات الدولية رفيعة المستوى للطيران والتي يشارك بها كبار المسؤولين في هذه الصناعة وتتيح المجال لتبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية التي تواجه الدول، كما أن معرض سنغافورة للطيران يعد أحد أرفع معارض الطيران والدفاع في العالم ويوفر فرصًا كبيرة للتواصل والتعاون بين مجتمع الطيران الدولي.

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