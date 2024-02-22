«دراجون أويل» توقع مع مصر اتفاقية التسويق التجاري لإنتاج حقلي شمال صفا والوصل بخليج السويس

المصدر: القاهرة ــ البيان

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وقعت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي مع الهيئة المصرية العامة للبترول، اتفاقية التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس، وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين، والذي يمثل إحدى مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمي، معًا لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد بدء الإنتاج بنجاح من الحقلين بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي سيحقق العديد من المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين ويعزز من قيمة وتواجد الخام المصري في السوق العالمي، كما يأتي في إطار حرص شركة دراجون أويل على تعزيز تواجدها في السوق المصري لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج والتعاون من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل أن اتفاقية التسويق التجاري الموقعة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024) هي نتاج الشراكة المثمرة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي تمهد لما هو قادم من مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلدين».

وأضاف: «مؤتمر ومعرض إيجبس 2024 هو منصة عالمية تمكننا من خلال مشاركتنا السنوية من تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء وتبادل الآراء مع نظرائنا من الشركات الأخرى حول واقع السوق العالمية، وآخر التطورات في عالم صناعة النفط، خاصةً من ناحية تطبيق مخرجات مؤتمر الأطراف COP28 المتعلقة بإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030».

ووقع الاتفاق عن الجانب الإماراتي، المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وعلاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول عن الجانب المصري.

وكانت مشاركة شركة دراجون أويل في معرض إيجبس 2024، حافلاً بالأنشطة واللقاءات والنقاشات الثنائية التي تناولت واقع صناعة النفط والأسعار وصناعة الهيدروجين، وعززت اللقاءات المختلفة المكانة الرفيعة التي أصبحت تتمتع بها دراجون أويل في سوق النفط الإقليمية والعالمية، كما كانت اللقاءات فرصة لعرض مشاريع الشركة المختلفة خاصةً حول التنمية المستدامة.

والتقى سعيد الطاير مع حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط والوفد المرافق له، واستعرضا مشاريع الشركة في العراق وسبل تطويرها وتعزيز حضور دراجون أويل في سوق النفط العراقية بما يخدم الطرفين.

ومواصلةً لنشاط الشركة في جمهورية مصر العربية الشقيقة افتتح سعيد الطاير مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المعرض الخيري CSR المدعوم من قبل شركة دراجون أويل بحضور عدد كبير من مسؤولي الطرفين.

يشار إلى أن شركة دراجون أويل -مصر المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتُعد من أوائل الشركات المشترَكة لإنتاج البترول في مصر، وتعمل الشركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي بخليج السويس، ضمن استراتيجيات تنفيذية شاملة ومستدامة وخطط طموحة وبرامج تدريبية للتطوير المستمر للوصول للأهداف المرجوة وفق رؤية قادرة على تلبية تطلعات الشركة من أنشطتها في مصر.

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