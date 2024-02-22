2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، 2.77 مليار درهم، تمت عبر 784 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 643 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 51 مبايعة لأراضٍ، و548 مبايعة لوحدات سكنية و44 مبايعة لمبانٍ.

وبلغت قيمة المبيعات على الخارطة 785.2 مليون درهم تمت عبر 388 صفقة، أما المبيعات الجاهزة فقد بلغت 844.2 مليون درهم تمت عبر 255 صفقة.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض في منطقة دبي هيلز بقيمة بلغت 114 مليون درهم، كما شهد السوق العقاري أيضاً بيع قطعة أرض تجارية بقيمة بلغت 41 مليون درهم في منطقة مدينة دبي للإنتاج، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة الجداف بقيمة 37 مليون درهم.

وسجلت الرهون العقارية قيمة قدرها 964.9 مليون درهم تمت عبر 111 معاملة، منها 44 رهناً لأراض، و57 رهناً لوحدات سكنية، و10 رهونات لمبانٍ، وكان أهمها رهن أرض سكنية في منطقة القصيص الصناعية الثانية بقيمة بلغت 250 مليون درهم، وكذلك صفقة رهن مبنى في منطقة موتور سيتي بقيمة 230 مليون درهم.

أما الهبات العقارية فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة بلغت 175.8 مليون درهم، كان أهمها لقطعة أرض في منطقة دبي هيلز بقيمة 45 مليون درهم.

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