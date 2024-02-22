«أراضي دبي» تنظم «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين» 4 مارس

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتنظيم «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وشركات القطاع العقاري الخاصة.

وقالت الدائرة في منشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن الحدث يقدم فرصاً وظيفية لمواطني الدولة، وستنظم الفعالية في 4 مارس المقبل في فندق العنوان (سكاي فيو) من 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساء.

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