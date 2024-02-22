8000 مشارك في مؤتمر ستيب للتكنولوجيا 2024 بدبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية عشرة من مؤتمر ستيب للتكنولوجيا 2024، المؤتمر الأبرز في مجال التكنولوجيا في دبي، ويشهد المؤتمر حضوراً حاشداً قد يصل إلى 8000 شخص من مختلف دول العالم، حيث يواصل ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتكنولوجيا.

وكشف راي درغام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لعلامة ستيب Step، خلال حفل الافتتاح الرسمي صباح أمس، عن انتقال العلامة التي تم تأسيسها في دبي إلى الساحة العالمية من خلال إنشاء نموذج رائد يتيح للشركاء من المنظمين استضافة الفعالية في مواقع أخرى من العالم، وصرّح قائلاً: «نجحنا منذ الدورة الأولى لمؤتمر ستيب التي أقمناها هنا في دبي منذ 12 عاماً في ترك أثرٍ كبير واستمر ذلك خلال الدورات اللاحقة. ولاحظنا الاهتمام المتزايد بالمؤتمر من أسواق الشركات الناشئة خارج منطقة الخليج العربي، بما في ذلك باكستان وتركيا ومجموعة من دول قارة أفريقيا، ما دفعنا لتوسيع نطاق العلامة التي تأسست في دبي مع توفير نهج جديد يواكب المتطلبات العالمية المتنوعة. ونتطلع إلى المضي في هذه الخطوة الجديدة مع الشركاء».

نموذج جديد

وتقرر إنشاء النموذج الجديد تلبية للطلب الكبير الذي تلقّاه المنظمون من أجل إقامة الفعالية في أسواق أخرى خارج دولة الإمارات والسعودية، حيث ستستفيد علامة ستيب Step من الاهتمام الحكومي المتزايد لتسريع نمو ودعم الشركات الناشئة في المدن الرئيسية حول العالم. ويختلف نموذج الاستضافة عن طريق الشراكة الجديد عن النموذج التقليدي الذي يتطلب منح حقوق امتياز لاستضافة الفعالية، حيث سيتلقى المنظمون المحليون دعماً كبيراً من فريق ستيب Step المركزي في دبي.

هذا وكان مؤتمر ستيب Step Conference قد استضاف على مدى السنوات الـ12 الماضية آلاف الشركات الناشئة من 58 دولة، نجحت 28.5 % منها في جمع تمويل بلغ أكثر من 800 مليون دولار أمريكي. وفي دورة عام 2024، تستضيف الفعالية 350 شركة ناشئة تشارك في أكثر من 500 اجتماع تم تنظيمه خصيصاً، مع ما يزيد على 150 شركة رأس مال مخاطر، توفر تمويلاً محتملاً بقيمة 8.2 مليارات دولار أمريكي.

حاضنة الأعمال in 5

من ناحية اخرى، حققت حاضنة الأعمال «in5»، التابعة لمجموعة تيكوم نمواً ملحوظاً في عام 2023، حيث ارتفع إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة بنسبة 25 %، ليصل بذلك إجمالي التمويلات التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة إلى 3 مليارات درهم، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار وريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وتعكس النتائج القوية التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مؤتمر «ستيب 2024»، الذي يقام في دبي يومي 22 و23 فبراير، بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، الاهتمام الكبير والمتنامي بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، المدعوم بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة.

وأشار ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إلى أن الشركات الناشئة تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، نظراً لما تقدمه من حلول ومنتجات فريدة للتحديات المعاصرة، فضلاً عما تمتلكه من مرونة وابتكار وإبداع، تسهم بشكل فعال وملموس في بناء اقتصاد المستقبل.

وقال ماجد السويدي: «يؤكد السجل الحافل لحاضنة الأعمال «in5»، حرصها والتزامها الراسخ في توفير بيئة عمل متكاملة لرواد الأعمال ومُصممي المستقبل من مختلف أنحاء العالم، حيث سنواصل تعزيز منظومة الحاضنة بكل المقومات والمزايا، بما يسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال من ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى واقع من الإنجازات والنجاحات، ومساعدتهم على التوسع بأعمالهم حول العالم انطلاقاً من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».



وتعتمد حاضنة الأعمال «in5» على قطاعاتها المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، لتوفير منظومة ريادة أعمال حيوية متكاملة، تدعم تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

نمو قوي مستدام

ونجحت حاضنة الأعمال «in5» في دعم وتمكين 900 شركة ناشئة تقريباً منذ تأسيسها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مشهد الابتكار وريادة الأعمال. وسجلت كافة مراكز الحاضنة نمواً ملحوظاً في عام 2023، حيث كان من أبرزها حاضنة الأعمال «in5» للتكنولوجيا القائمة في مدينة دبي للإنترنت، التي حققت نمواً بنسبة 13 % في عدد الشركات الناشئة النشطة، لتصل إلى 270 شركة ناشئة.

وتمتلك الحاضنة مراكز لدعم الشركات الناشئة والابتكار في قطاع الإعلام في مدينة دبي للإنتاج وقطاع التصميم في حي دبي للتصميم.

وتشارك حاضنة الأعمال «in5»، بصفة شريك تنفيذي في تحدي «ابتكر من أجل الغد»، الذي أطلقته «دبي القابضة»، وذلك بهدف معالجة تحديات الاستدامة في دولة الإمارات.

وقالت هدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة، دبي القابضة: «تماشياً مع استراتيجية دبي القابضة للاستدامة وكشركة مسؤولة، يوفر تحدي «ابتكر من أجل الغد»، منصة شاملة تركّز على تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المسؤولين في دولة الإمارات. لذا، يسرّنا التعاون مع حاضنة الأعمال «in5» التابعة لمجموعة تيكوم، من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامةً للأجيال القادمة، وذلك من خلال استقطاب المبتكرين العالميين، لتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، وتحويلها إلى واقع ملموس».

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