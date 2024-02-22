«H2O» الكورية الجنوبية للضيافة تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة الكورية الجنوبية «H2O للضيافة»، الشركة المتخصصة بالابتكار والتطوير الرقمي في قطاع الضيافة والترفيه، عن تأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وتؤكد هذه الخطوة على قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أبوظبي وكوريا الجنوبية، والتي تشهد مزيداً من التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وتتمتع كوريا الجنوبية بمراتب عالمية متقدمة في مجال الابتكار، حيث تم تصنيفها 6 مرات خلال السنوات العشر الماضية كالدولة الأكثر تقدماً على مؤشر بلومبرغ للابتكار. أما أبوظبي فصنفت المدينة الأذكى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية 2023.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة «H2O للضيافة» حزما لدعم النمو، بما في ذلك الدعم المالي والمساعدة على تأسيس العمليات، إضافة إلى تسهيل التواصل مع منظومة الأعمال بأبوظبي.

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