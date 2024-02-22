المصدر: دبي ـ البيان

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تم رسمياً فتح باب التقديم لبرنامج «مسرّعة ميجا جرين»، أمام الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعمل في مجال حلول الاقتصاد الدائري والتحوّل إلى الطاقة النظيفة وتقنيات الحدّ من آثار التغير المناخي، بما يشمل مجالي المياه والزراعة.

ويهدف هذا البرنامج إلى رعاية الجيل الجديد من المبتكرين لدعم جهودهم الهادفة إلى تطوير حلول جديدة لمعالجة تحديات الاستدامة الإقليمية والعالمية. وقد تعاونت «بيبسيكو» و«سابك» و«أسترولابز» وشركاؤهم الاستراتيجيون لإطلاق هذا البرنامج، الذي جرى الإعلان عنه على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بدبي.

وتتركز أولويات المرحلة الأولى من المسرّعة على مجالات الاقتصاد الدائري، وتحولات الطاقة النظيفة، والمياه والزراعة. وسيشارك روّاد الأعمال المشاركون بدورة تدريبية لمدة 6 أشهر. وبنهاية البرنامج، ستحظى شركة واحدة بفرصة الفوز بتمويل تأسيسي لدعم وتطوير الحل الذي تقدمه. وسيكون باب المشاركة مفتوحاً أمام الشركات القائمة والمُدرّة للدخل، التي تتركز عملياتها على تقديم منتجات أو تقنيات أو خدمات تدعم أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، ويمكن التقديم في موعد أقصاه 15 مارس.

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