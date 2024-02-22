«داماك» و«فودافون» تستثمران 100 مليون دولار لبناء مركز بيانات في إزمير

المصدر: دبي، إسطنبول - البيان

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أعلنت شركة «إيجنكس داتا سنترز من داماك»، المتخصصة في تطوير البنية التحتية الرقمية، والتابعة لمجموعة داماك، تأسيس مشروع مشترك مع شركة فودافون، لبناء مركز بيانات متطور في مدينة إزمير التركية بقيمة 100 مليون دولار. ويعكس مركز البيانات الجديد رؤية فودافون لريادة التحول الرقمي في تركيا، ويؤكد دورها الرئيس في دعم البنية التحتية الرقمية في البلاد.

ومن المقرر افتتاح مركز البيانات بحلول 2025، وبطاقة استيعابية تصل إلى 6 ميغاواط، مع قدرته على استيعاب طاقة إجمالية تصل إلى 12 ميغاواط على المدى البعيد، ليصبح بذلك أكبر مركز بيانات في منطقة بحر إيجه. وسيرفع عدد مراكز بيانات فودافون بالمدن الرئيسة في تركيا إلى 6 مراكز، مع «مساحة بيضاء» تغطي 13,500 متر مربع. وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر صحافي بإسطنبول، بحضور عقيل علي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة في «إيجنكس داتا سنترز من داماك»، وإنجين أكسوي، المدير التنفيذي لشركة فودافون تركيا.

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