بحث معالجة إعسار الشركات في مؤتمر إعادة الهيكلة المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت فعاليات «المؤتمر السنوي الثاني لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر سوق أبوظبي العالمي، حيث قامت نخبة من قادة القطاع باستكشاف استراتيجيات التعامل مع المشهد المالي المتغير في المنطقة، ومعالجة حالات إعسار الشركات المتزايدة بها. وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة رئيسة، ألقاها حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى «سوق أبوظبي العالمي»، أكد من خلالها على الدور المحوري الذي تلعبه أبوظبي في إطلاق إمكانات قطاع إعادة الهيكلة المالية».

وركزت جلسات المؤتمر على قانون الإفلاس الجديد في الإمارات، وتقييم مدى كفاية وملاءمة أنظمة الإعسار المعتمدة على الصعيد الإقليمي، مع تقييم التقدم المحرز في مجال إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن.

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