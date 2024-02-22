«الإمارات للتنمية» يستعرض حلوله لتمويل التجارة وسلاسل التوريد

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مصرف الإمارات للتنمية، حلوله للتمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد المبتكرة التي يوفرها لدعم الشركات ضمن القطاعات الرئيسة، وإسهاماته الفاعلة في صوغ مشهد التجارة والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمام مؤتمر جلوبال تريد ريفيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، ولا سيما مع أكثر من 900 شركة رائدة في السوق ومجموعة من الشركات العاملة في مجال التجارة والصادرات في المنطقة.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية بمناسبة مشاركة المصرف في مؤتمر جلوبال تريد ريفيو الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2024: تشكل حلول التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد عوامل رئيسة لنمو الأعمال والتوسع الدولي وسط المتغيرات التي تشهدها قطاعات التجارة والتصدير على المستوى العالمي، وتتيح لنا المشاركة في الفعالية تسليط الضوء على حلول التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد ورأس المال العامل المتخصصة التي نقدمها والتي تساعد الشركات على العمل بفعالية وسهولة أكبر.

وقال: تبرز مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا المتواصل تحسين آليات التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد، لتأسيس اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات.

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