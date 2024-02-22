سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4250 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري» بسيولة ناهزت 245.4 مليون درهم، بنسبة 53.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 456.8 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4254.99 نقطة، منخفضاً بـ0.52 %.

وقاد سهم «تكافل الإمارات» ارتفاعات 17 سهماً بالسوق مرتفعاً 11.9 %، وصعدت في سوق دبي أسهم «اكتتاب القابضة» 5.9 %، و«تبريد» 3.9 %، و«الإثمار القابضة» 1.5%، و«دبي التجاري» 0.83 %، و«سالك» 0.29 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9389.09 نقطة متراجعاً 0.12 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 208.2 ملايين درهم في جلسة أمس، تلاه «دانة غاز» جاذباً 149 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 98.65 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.4 %.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «دانة غاز» 12.8 %، و«الوطنية للسياحة والفنادق» 7.8%، و«بالمز الرياضية» 6.5 %، و«إي سفن- أذونات» 3.8 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و456.8 مليون درهم في سوق دبي.

وجرى التداول على نحو 735.6 مليون سهم عبر تنفيذ 24.8 ألف صفقة في السوقين.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.594 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.867 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و727.03 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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