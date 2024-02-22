«الإمارات دبي الوطني» شريك مصرفي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، انضمامه إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية، مؤكداً بهذه المبادرة على تفانيه في دفع عجلة الابتكار والامتياز في القطاع المالي. وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الرسمية بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، ضمن جلسة نقاشية تحضيراً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية والتي عقدت في 23 يناير 2024، والتي جمعت رواد القطاع المالي لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة، وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي.

ويتمثل التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتبنيه لتوجهات ثابتة قائمة على رعاية الابتكار عبر إنشاء شراكات هادفة مع الشركات الناشئة والمسرعات، كما يفتح أبواب التعاون الدولي بدعوة رواد التكنولوجيا المالية العالميين إلى المشاركة في تطوير أحدث المنتجات والخدمات بما يناسب الأذواق المتنوعة لمستخدميه.

وتشير العلاقة المتينة التي تجمع البنك ومركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2017 إلى التزامه باحتضان ودعم الشركات الناشئة الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية، وخصوصاً تلك المنخرطة في مجال الميتافيرس النشط. فكان لهذا التعاون دور محوري في تحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج أولية فاعلة، وأفضى إلى عمليات اندماج ناجحة لحلول عدة في إطار السعي إلى إنتاج تجارب تفاعلية للعملاء تواكب العصر الرقمي الجديد.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا الترحيب ببنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024. إن الالتزام الراسخ لبنك الإمارات دبي الوطني بدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية هو على انسجام تام مع أهداف القمة لجمع رواد الابتكار ورسم مستقبل التكنولوجيا المالية. كما يشكل تعاوننا محوراً أساسياً في رعاية التكنولوجيا المالية وتقديم بيئة مزدهرة تستقطب الشركات المبتكرة وتدعم نموها. إننا نتطلع إلى تقديم حدث استثنائي يفتح أبواب الإلهام أمام مجتمع التكنولوجيا المالية ويساعد على تمكينه».

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة: «يسرنا الإعلان عن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية. يؤكد تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي طويل الأمد، مركز دبي المالي العالمي، التزامنا المتواصل بتبني الابتكار والامتياز في القطاع المالي. كما نتطلع إلى المساهمة في حدث يستعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، ويمهد الطريق للمزيد من التطورات المستقبلية التي تشكل أمراً أساسياً في الارتقاء بعالم التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والعالمي».

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 عدد مشاركين غير مسبوق، حيث ستضم أكثر من 8000 من صناع القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

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