مناطق خليفة الاقتصادية تنقل إدارة 750 ألف متر إلى «كيزاد لإدارة الأصول»

المصدر: أبوظبي - البيان

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قررت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، نقل إدارة ما يقرب من 750 ألف متر مربع من محفظة أصولها إلى شركة «كيزاد لإدارة الأصول»، لتصبح الشركة بذلك ضمن أكبر الشركات في قطاع تملك الأصول وإدارتها وتشغيلها.

وكانت مجموعة كيزاد قد أعلنت في أكتوبر 2022 عن إنشاء شركة «كيزاد لإدارة الأصول» بهدف إدارة محفظة الأصول المبنية التابعة لمجموعة كيزاد. وتمتلك مجموعة كيزاد حالياً ما يقرب من 500 ألف متر مربع من الأصول المبنية، إضافة إلى 250 ألف متر مربع أخرى من المقرر الانتهاء من تطويرها وتسليمها بحلول عام 2025.

علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بشراء وصيانة وتشغيل مجموعة من الأصول الصناعية واللوجستية عالية القيمة، وتطويرها وتطبيق استراتيجيات خلق القيمة لإدارة وتنمية تلك الأصول.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي: «يعد تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول خطوة استراتيجية مهمة تتماشى مع طموحنا لتحقيق النمو والتوسع. ستعزز هذه الشركة من دور منظومتنا في تحفيز الابتكار وتسريع وتيرة النمو في القطاعات الصناعية واللوجستية».

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول يمثل حقبة جديدة لمجموعة كيزاد ويتماشى مع رؤيتنا لتطوير أكبر مركز صناعي ولوجستي متطور في المنطقة».

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