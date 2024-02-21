في معرض «جلفود».. مجموعة هائل تستعرض تجربتها في استدامة الأمن الغذائي

المصدر: البيان

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تداعت إلى معرض "جلفود 2024" نحو 5500 شركة من 190 دولة حول العالم، تسعى كل منها لاستعراض تجربتها في الإنتاج الغذائي واستدامة الأمن الغذائي.

من اليمن السعيد تبرز مشاركة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه التي قدمت خلاصة تجاربها في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال مشاركتها الفاعلة، حيث وسجلت المجموعة حضورا لافتا في المعرض، حيث عرضت علاماتها التجارية التي تغطي اليمن والسعودية وبريطانيا وماليزيا واندونيسيا ومصر وكينيا والسنغال وغانا، واستعرضت تجربتها في مبدأ الاستدامة الغذائية من خلال عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي بتقنيات مبتكرة وحديثة، وإدارتها لمبدأ الاستدامة وسلاسل الامداد بكفاءة عالية.



وخلال زيارته لجناح المجموعة في المعرض، عبر عبد الجبار هائل سعيد أنعم، رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن إعجابه بما احتواه المعرض هذا العام من تطور لافت، وعبر عن سعادته بالنجاح المتميز لشركات المجموعة وحضورها النوعي في هذا المعرض المهم، مؤكداً أهمية هذه المشاركة التي تبرز تجارب وابتكارات شركات المجموعة في الصناعات الغذائية.

ويعد معرض جلفود أكبر تجمع غذائي في العالم، يتيح فرصة التعرف على أحدث المنتجات، وتحليل توجهات السوق، ولقاء الموردين، وتقوية فرص التعاون والشراكات جديدة، لاسيما في ظل التطور والنمو المطرد لأسواق الغذاء.

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