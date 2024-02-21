"هومز آر أس" تطلق تشكيلة رمضان 2024

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مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كشفت "هومز آر أس"، العلامة التجارية الرائدة في عالم الأثاث والديكور المنزليّ في المنطقة عن مجموعتها الرمضانية للعام 2024، والتي يترقّبها الجميع، بفضل الالتزام الثابت الذي تشتهر به "هومز آر أس" بتعزيز أجواء التواصل الاجتماعي ونشر المشاعر الدافئة في هذه الفترة المميّزة من العام. ومن هذا المنطلق، أطلقت "هومز آر أس" الكتالوج الجديد الغنيّ بالنصائح العملية الكفيلة بمساعدة عملائها في تصميم مساحاتٍ داخلية جذابة تتيح لأفراد العائلة وضيوفهم مشاركة أروع الأوقات معاً.

يشكل شهر رمضان المبارك الفترة المثالية للاحتفال بروح الأسرة والتواصل مع الأصدقاء والمقرّبين وممارسة الشعائر الإيمانية والتأمل، كونه يجمع أفراد العائلات والأصدقاء معاً، ويوفر للجميع فرصةً لمراجعة ما عاشوه خلال الفترة المنصرمة، وقضاء الأوقات معاً. وتأتي تشكيلة رمضان لهذا العام من "هومز آر أس" لتضمن لجميع عملائها تجربةً رمضانية عنوانها الجمال والراحة ودفء الضيافة، من خلال قطع أثاثٍ وديكور داخليّ تجسد جوهر هذا الشهر الكريم، بدءاً من المقاعد المصمّمة بدقّة لتسهيل تبادل الحوارات والتواصل بين المجتمعين، مروراً بالمفروشات ذات التصاميم الكفيلة بإضفاء الإحساس بالراحة، وصولاً إلى الأكسسوارات المبتكرة التي تنشر الطابع الشخصيّ على كل غرفة.

إضافة إلى القطع المميّزة والمنسقّة بعنايةٍ لتغمر مساحات المعيشة بالدفء، تنفرد تشكيلة رمضان من "هومز آر أس" بمجموعةٍ واسعة من طاولات الطعام وأدوات المائدة والأكسسوارات الفريدة من نوعها، والتي ترتقي بجلسات الإفطار والسحور على مدار أيام الشهر الفضيل. جرى العمل على تصميم القطع في هذه التشكيلة لإضفاء الراحة على اللقاءات العائلية، إلى جانب الميزة الأهم فيها، وهي أجواء التواصل الاجتماعي والاحتفاء بدفء المشاعر الإنسانية. كما تنفرد التشكيلة الجديدة بأدوات الإنارة التي تشكل الرفيق المثاليّ للأجواء الرمضانية، مثل الفوانيس التقليدية وحاملات الشموع وغيرها، والتي ينشر وهجها الدافئ أجواء الفرح في كل أرجاء البيت.

إلى جانب هذه التشكيلة الرمضانية الرائعة، سيتلقّى عملاء "هومز آر أس" نصائح عملية وقيّمة من أصحاب الخبرة لديها، تساعدهم على الارتقاء بالجمال الداخليّ لمنازلهم، وكيفية نشر قطع الزينة فيه بأسلوبٍ احترافي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أسلوبهم الشخصي وما يفضّلونه.

ومن أجل توفير المزيد من التقديمات التي ترتقي بتجربة التسوق، توفّر "هومز آر أس" لعملائها خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، للمشتريات التي لا تقلّ عن 1,000 درهم، بما يضمن استمتاعهم بتجربة تسوق مثالية طوال الموسم الرمضانيّ.

تشكيلة رمضان 2024 من "هومز آر أس" والكاتالوج الخاص بها متوفران الآن في المتاجر وعبر الموقع الإلكتروني homesrus.ae/en/catalogues2024 . استمتعوا بدفء التواصل الاجتماعي وبأفضل أوقات الراحة والتأمل في شهر رمضان مع "هومز آر أس". للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.homesrus.ae/ar/.

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