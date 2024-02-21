25 % نمو تمويلات الشركات الناشئة ضمن حاضنة «in5» في 2023 إلى 3 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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حققت حاضنة الأعمال «in5» التابعة لمجموعة تيكوم نمواً ملحوظاً في عام 2023، حيث ارتفع إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة بنسبة 25%، ليصل بذلك إجمالي التمويلات التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة إلى 3 مليارات درهم، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار وريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وتعكس النتائج القوية التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مؤتمر "ستيب 2024" الذي يقام في دبي يومي 22 و23 فبراير بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، الاهتمام الكبير والمتنامي بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، المدعوم بالإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة.

وأشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إلى أن الشركات الناشئة تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة نظراً لما تقدمه من حلول ومنتجات فريدة للتحديات المعاصرة، فضلاً عما تمتلكه من مرونة وابتكار وإبداع تسهم بشكل فعال وملموس في بناء اقتصاد المستقبل.

وقال ماجد السويدي: "يؤكد السجل الحافل لحاضنة الأعمال «in5» حرصها والتزامها الراسخ في توفير بيئة عمل متكاملة لرواد الأعمال ومُصممي المستقبل من مختلف أنحاء العالم، حيث سنواصل تعزيز منظومة الحاضنة بكل المقومات والمزايا بما يسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال من ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى واقع من الإنجازات والنجاحات ومساعدتهم على التوسع بأعمالهم حول العالم انطلاقاً من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتعتمد حاضنة الأعمال «in5» على قطاعاتها المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم لتوفير منظومة ريادة أعمال حيوية متكاملة تدعم تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

نمو قوي مستدام

ونجحت حاضنة الأعمال «in5» في دعم وتمكين 900 شركة ناشئة تقريباً منذ تأسيسها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مشهد الابتكار وريادة الأعمال. وسجلت كافة مراكز الحاضنة نمواً ملحوظاً في العام 2023 حيث كان من أبرزها حاضنة الأعمال «in5» للتكنولوجيا القائمة في مدينة دبي للإنترنت التي حققت نمواً بنسبة 13% في عدد الشركات الناشئة النشطة لتصل إلى 270 شركة ناشئة.

وتمتلك حاضنة الأعمال «in5» مراكز لدعم الشركات الناشئة والابتكار في قطاع الإعلام في مدينة دبي للإنتاج وقطاع التصميم في حي دبي للتصميم، والتي ساهمت بدورها في توفير الدعم المتواصل لرواد الأعمال خلال العام الماضي. كما تتضمن محفظة «in5» حاضنة الأعمال «in5» للعلوم التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجمع دبي للعلوم في شهر يونيو 2023 تزامناً مع مرور 10 سنوات على إطلاق «in5»، حيث تهدف حاضنة الأعمال «in5» للعلوم إلى تمكين ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأفضل المواهب في شتى مجالات العلوم، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية "نحن الإمارات 2031" والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

بناء المستقبل

وتستعرض حاضنة الأعمال «in5» عشراً من شركاتها الناشئة الأكثر ابتكاراً خلال مشاركتها في مؤتمر "ستيب 2024"، بما في ذلك BitAffix، المنصة السحابية لإدارة الأعمال، وReflowX، المنصة المخصصة لشراء النفط والغاز بطريقة مستدامة، وWritefully، المنصة الإلكترونية المتخصصة بتقديم خدمات قيادة الفكر، وArabiatee، مزود خدمات التعلم الإلكتروني، وEstaie، منظومة تكنولوجيا العقارات، وغيرها. وانطلاقاً من حرص مجمّعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم على توفير الدعم المتكامل ومتعدد التخصصات، تستضيف حاضنة الأعمال «in5» شركات ناشئة من لوكسمبورغ وبولندا بعد توقيع مدينة دبي للإنترنت شراكات إستراتيجية مع مكتب لوكسمبورغ للتجارة والاستثمار والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة مؤخراً.

ومن ناحية أخرى، تشارك حاضنة الأعمال «in5» بصفة شريك تنفيذي في تحدي "ابتكر من أجل الغد" الذي أطلقته "دبي القابضة" وذلك بهدف معالجة تحديات الاستدامة في دولة الإمارات.

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة، دبي القابضة: "تماشياً مع إستراتيجية دبي القابضة للاستدامة وكشركة مسؤولة، يوفر تحدي "ابتكر من أجل الغد" منصة شاملة تركّز على تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المسؤولين في دولة الإمارات. لذا يسرّنا التعاون مع حاضنة الأعمال «in5» التابعة لمجموعة تيكوم من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامةً للأجيال القادمة وذلك من خلال استقطاب المبتكرين العالميين لتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وتحويلها إلى واقع ملموس".

وسيحصل الفائزان بالمرتبتين الأولى والثانية في تحدي "ابتكر من أجل الغد" على حزمة متكاملة من الجوائز تتضمن مكافأة مالية لكلٍّ منهما وإمكانية الاستفادة من البيئة الداعمة التي توفرها حاضنة الأعمال «in5»، بما في ذلك الموارد والمزايا المتنوعة وتلقي الإرشاد والإشراف من الخبراء والمتخصصين. كما سيحصل الفائز بالمرتبة الأولى على فرصة فريدة ومميزة لتطبيق الحلّ المستدام الذي تقدَّمَ به من خلال مشروع تجريبي لمدة 4 أشهر مع "دبي القابضة".

تجدر الإشارة إلى أن حاضنة الأعمال «in5» تأسست في عام 2013 بهدف دعم المواهب ورواد الأعمال والشركات الناشئة. ويُذكر من بين شركاتها الناشئة التي حققت نجاحاً باهراً منصّة "Tabby" للشراء الفوري والدفع في وقت لاحق، والتي أصبحت مؤخراً شركة يونيكورن، وشركة "Detectiome" التي أطلقت في أكتوبر الماضي اختبار "Revonco" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أنواع متعددة من السرطان والشركة الإقليمية الشهيرة لبثّ المحتوى الموسيقي "Anghami".

وتساهم مجموعة تيكوم منذ أكثر من عقدين بشكل كبير في تحقيق التطلعات الطموحة والأهداف الاقتصادية لإمارة دبي من خلال تطوير مجمّعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية قائمة على المعرفة. وتضمّ محفظة مجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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