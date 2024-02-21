للعام الثاني .. إي اف چي هيرميس تحصد جائزة أفضل دار بحوث

المصدر: البيان

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فازت إي اف چي هيرميس للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل دار بحوث في الملتقى السنوي للسوق المالية السعودية لعام 2024. وقد تم منح هذه الجائزة لإي اف چي هيرميس من قبل مجموعة تداول السعودية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والتفوق الذي أبدته الشركة خلال العام الماضي.

وتعد إي اف چي هيرميس إحدى الشركات الرائدة في مجال الأبحاث المالية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية. وقد حققت الشركة تفوقًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث قدمت تحليلات دقيقة وتوصيات قيمة للمستثمرين والعملاء. وقد تم تكريم إي اف چي هيرميس بالجائزة نظرًا لقدرتها على توفير تقارير بحثية شاملة وموثوقة تساهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وتعكس هذه الجائزة التزام الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية والمعايير المهنية المتقدمة، كما تأتي كإضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات المتميزة التي حققتها إي اف چي هيرميس على مر السنوات.

وتعزز هذه الجائزة مكانة الشركة كواحدة من أبرز الدور البحثية في السوق المالية السعودية، وتؤكد تفوقها في تقديم الخدمات المالية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة.

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