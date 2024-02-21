بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع سيفيل، أول مشاريع الشركة في عام 2024 والمرحلة الخامسة من المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي، بلووم ليفينج.

وتضم هذه المرحلة وحدات سكنية مع إطلالات رائعة على ضفاف البحيرة، حيث تتراوح الخيارات بين المنازل الكبيرة الفاخرة بسبع غرف نوم، وهي الأولى من نوعها ضمن مشروع بلووم ليفينج؛ والفلل من ثلاث إلى ست غرف نوم؛ ووحدات التاون هاوس بغرفتي أو ثلاث غرف نوم. وتضم جميع وحدات سيفيل مساحات معيشة واسعة، إضافةً إلى توفير أفخم وسائل الراحة والرفاهية في المجمع.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الخامسة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الأول من العام 2027.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يسعدنا مع بداية هذا العام إطلاق مرحلة جديدة من مشروع بلووم ليفينج الاستثنائي، لنكمل رحلة نجاح المراحل الأربع الأولى. توفر المرحلة الخامسة، سيفيل، خيارات واسعة من الوحدات السكنية المميزة والمصممة بعناية لتناسب احتياجات جميع المقيمين على اختلاف تطلعاتهم، حيث تقدم خيارات سكن مناسبة للمقيمين الباحثين عن العيش في مجتمع متعدد الاستخدامات وعالي الجودة في أبوظبي، كما تمنح فرصة فريدة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث توفر لهم أصولًا ذات قيمة طويلة الأمد.»

وأضاف: «وتماشياً مع التزام مشروع بلووم ليفينج بتلبية الطلب المتزايد على أنماط الحياة المجتمعية المتطورة والمتكاملة، يُعد سيفيل الخيار الأنسب للباحثين عن وحدات سكنية مصممة بحرفية عالية، ومجهزة بأفخم المرافق، وذلك ضمن مجتمع شامل بموقع استراتيجي»..

سيتمكن سكان سيفيل من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري «تاون سنتر»، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الاسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.

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