«نخيل» تطلق «باي فيلاز» على الجزيرة «B» ضمن «جزر دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نخيل» عن إطلاق مشروع «باي فيلاز» السكني والحصري على الجزيرة «B» ضمن «جزر دبي»، وجهة المعيشة الفاخرة والترفيه والسياحة على الواجهة البحرية في دبي. ويتألف المشروع الجديد من فلل الواجهة البحرية، وفلل الحديقة، والمساكن شبه المستقلة، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس تقع جميعها ضمن مجتمع مستقل غني بالمساحات الطبيعية الخضراء.

وسيحظى المقيمون في المشروع السكني على الجزيرة «B» ضمن «جزر دبي»، بإمكانية الوصول إلى الشاطئ، كما يتضمن المشروع حديقة مركزية مع ممرات تحيطها المناظر الطبيعية، وهناك أيضاً العديد من المسابح المجتمعية المجهزة بكافة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى مرافق رياضية، وملاعب للأطفال، وحديقة تقود المقيمين من منازلهم مباشرة إلى الواجهة البحرية. وسيتخلل مشروع «باي فيلاز» السكني الفاخر والخاص العديد من متاجر البيع بالتجزئة والمناطق الترفيهية وبالإضافة إلى مسجد.

وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: «نؤمن في شركة نخيل بأهمية توفير مساحات حضرية استثنائية من خلال تشييد مساكن فاخرة ومزودة بمرافق متميزة وتقع في قلب ووجهات مجتمعية متفرّدة. وتوفر منازل المشروع السكني على الجزيرة»B«والذي يعتبر أحدث عروضنا السكنية في»جزر دبي«، تجربة راقية تجمع بين الخصوصية الفائقة والألفة المجتمعية الحافلة بالراحة. ونأمل أن يتخطى هذا المشروع السكني ضمن»جزر دبي«توقعات الباحثين عن أسلوب حياة متفرّد على الواجهة البحرية».

وتمتد فلل الواجهة البحرية على طول الممشى الشاطئي، وتم تشييدها على قطع أراضي واسعة تصل مساحاتها إلى 680 متراً مربعاً. وتوفر الفلل الفاخرة المؤلفة من خمس غرف نوم أعلى درجات الخصوصية مع إطلالات بحرية خلابة؛ وتتميز كل غرفة نوم فيها بحمام داخلي، فضلاً عن احتضانها مساحات عائلية ودراسية، ومطابخ مفتوحة، ومصاعد، وغرفاً للخدم والسائقين، ومساحات خدمية وأخرى لغسيل الملابس، وجميعها محاطة بحدائق.

وتوفر فلل الحديقة المؤلفة من أربع غرف نوم بمساحة إجمالية تبلغ 600 متر مربع، ملاذاً هادئاً وسط مساحات خضراء بعيداً عن صخب المدينة. وتجمع هذه الفلل بين التصاميم المعمارية الراقية والخصوصية.

وتتألف المساكن شبه المستقلة من ثلاث أو أربع غرف نوم، وهي مبنية على قطع أرض واسعة تصل مساحتها إلى 350 قدم مربعة، وتوفر لقاطنيها حياة عصرية. كما توفر الممرات الخضراء وصولاً سلساً إلى المناطق العامة مع ضمان خصوصية كل مسكن.

أما منازل التاون هاوس، الواقعة على الجانب الغربي من الواجهة البحرية؛ فتتنوع بين منازل مؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم، وتتميز بالإطلالات البانورامية والضوء الطبيعي، بفضل تصميم مساحات المعيشة العصرية والهندسة المعمارية الأنيقة.

ويتماشى تطوير «جزر دبي» مع خطة دبي الحضرية 2040 التي توفر خارطة طريق شاملة للتنمية الحضرية في المدينة، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستدامة وتمكين النمو الاقتصادي في آنٍ معاً من خلال ضمان التوسع العضوي للسكان. وتتألف جزر دبي من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة لا تتجاوز 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي، وكذلك من المطار والموانئ البحرية الرئيسية. ويربط جسر إنفينيتي الجديد الجزر بالمدينة متيحاً الوصول بسهولة إلى أهم أحياء ومعالم دبي.

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