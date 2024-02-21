إي آند تعلن عن تسجيل صافي أرباح موحدة بقيمة 10.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3%

المصدر: البيان

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أعلنت شركة e& عن نتائجها المالية الموحدة للعام المالي 2023، حيث سجلت صافي أرباح موحدة قياسية بقيمة 10.3 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 3% على أساس سنوي.

وتأكيدًا على التزام المجموعة بخلق القيمة لمساهميها، يقترح مجلس إدارة e&& توزيع أرباح بقيمة 0.40 درهم إماراتي للسهم الواحد للنصف الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل إجمالي أرباح بقيمة 0.80 درهم إماراتي للسهم الواحد للسنة المالية 2023. بالإضافة إلى ذلك، أوصى مجلس الإدارة بسياسة توزيع أرباح تدريجية جديدة بزيادة قدرها 3 فلوس كل عام بدءًا من عام 2024، ليصل معدل توزيع الأرباح إلى 89 فلسًا بحلول السنة المالية 2026. يخضع هذا الاقتراح لموافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي.

بلغت الإيرادات الموحدة 53.8 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 8.3% على أساس سنوي، بأسعار صرف ثابتة، مدعومة بالتحول الناجح لأعمال المجموعة، وتوسيع قطاعات الأعمال وتنويع مصادر الإيرادات.

علاوة على ذلك، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.7% على أساس سنوي بأسعار الصرف الثابتة، لتصل إلى 26.1 مليار درهم، مما أدى إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 49%، مما يسلط الضوء على الربحية القوية لعمليات e&.

ومع تسجيل نمو قوي في قاعدة المشتركين، سجلت شركة e& UAE أكثر من 14 مليون مشترك، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق، كما وصل إجمالي مشتركي المجموعة إلى 169 مليون، بزيادة قدرها 4% عن عام 2022.

وتأكيدًا على التزام المجموعة بخلق القيمة لمساهميها، يقترح مجلس إدارة e&& توزيع أرباح بقيمة 0.40 درهم إماراتي للسهم الواحد للنصف الثاني (يوليو إلى ديسمبر) من عام 2023، وهو ما يمثل إجمالي أرباح بقيمة 0.80 درهم إماراتي للسهم الواحد للسنة المالية 2023.

وقال رئيس مجلس الإدارة ، جاسم محمد بوعتبة الزعابي: “في عام 2023، نمت شركة e& من قوة إلى قوة. لقد قمنا بقيادة الابتكارات القائمة على التكنولوجيا، وتغلبنا على ظروف السوق العالمية الصعبة، وخرجنا أقوى، مما عزز مكانتنا كلاعب تكنولوجي عالمي رائد. إن أدائنا المالي القوي مع صافي أرباح قياسي قدره 10.3 مليار درهم إماراتي، ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 3%، هو شهادة على مرونتنا ووضعنا على المسار الصحيح للنمو المستقبلي.

“لا نزال نستمد الإلهام من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إن تصميمهم على تجاوز الحدود يشكل مثالاً رائعًا لما هو ممكن عندما تتوافق الرؤية الواضحة مع التميز في التنفيذ. وبالمثل، يظل التزامنا بجعل الإلكترونيات تجسيدًا للابتكار والتقدم والنمو ثابتًا. ترتكز رؤيتنا على الأهداف المزدوجة المتمثلة في تحقيق نمو مستدام للأعمال وتقنيات التحول الرقمي الرائدة. ومن تعزيز ركائز أعمالنا المتنوعة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة ومؤثرة، نحن ملتزمون بتمكين مشتركينا البالغ عددهم 169 مليون مشترك عبر عملياتنا. وأضاف الزعابي.

من جانبه قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: إن الأداء المالي القوي الذي حققته e& في عام 2023، حيث وصلت إيراداتها الموحدة إلى 53.8 مليار درهم، بنمو قدره 8.3% على أساس سنوي، بأسعار الصرف الثابتة، يعد بمثابة نجاح كبير. شهادة قوية على نجاح استراتيجية تحويل الأعمال لدينا.

"واصلت شركة e& ازدهارها كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ظلت واحدة من العلامات التجارية الأكثر قيمة وأقوى في العالم وأصبحت العلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نمواً في المنطقة. وقد سلط هذا الضوء على تطورنا إلى مجموعة تقنية عالمية مدعومة بالأداء القوي لمحفظة علاماتنا التجارية. وسنواصل دفع حدودنا لنكون في طليعة العصر الرقمي من خلال تطوير الجيل التالي من الاتصال الرقمي والحلول المتطورة.

وأضاف دويدار: "أود أن أعرب عن تقديري لفرقنا الموهوبة على جهودهم وروحهم الابتكارية، التي تظل القوة الدافعة وراء نجاحنا. كما نعرب عن امتناننا لعملائنا ومساهمينا الأوفياء لثقتهم المستمرة في رؤيتنا. وللمضي قدمًا، أنا واثق من أن التزامنا بربط الأشخاص والشركات والمجتمعات من خلال التكنولوجيا سيستمر في دفع النمو المستدام في المستقبل.

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