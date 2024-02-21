انطلق إلى مستقبل مشرق واستثمر اليوم بأبرز العلامات التجارية في المنطقة!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هل أنت مستعد للانطلاق في رحلة تلتقي فيها تطلّعاتك المالية بفرص لا حدود لها؟ إنّ عالم التداول والاستثمار في انتظارك، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهيأة لتكون لاعباً رئيسياً في هذا السوق الواعد، وتأكّد أن الآن، وأكثر من أي وقت مضى، هي اللحظة المثالية لاغتنام إمكانيات النمو المالي والازدهار إذا قمت باختيار الطريقة الأنسب للقيام بذلك.

إن كنت تبحث عن الاستثمار بعلامات تجارية كبيرة ومعروفة في المنطقة العربية مثل بنك الراجحي، وإعمار، وفوري، وبنك أبو ظبي التجاري، وغيرها، فتطبيق "أمانة" سيجيبك عن كل تساؤلاتك ويتيح لك هذا الأمر. إنّه التطبيق الذي سيمكّنك من الوصول إلى سوق الأسهم المحلّية والإقليمية وسوق الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار وعقود فروقات الفوركس والكريبتو والذهب والنفط وغيرها من الأسواق بصفر عمولة.

الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إنّ الاستثمار والتداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيخوّلك أن تكون جزءاً من فرص النمو الكثيرة والكبيرة التي تشهدها هذه المنطقة. فهذه المنطقة ناشئة بامتياز وشركاتها تعد بفرص استثنائية لا حدود لها. والسوق المالي إلى ازدهار ونموّ في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب عدة عوامل أبرزها:

ارتفاع أسعار النفط، فالعديد من دول الشرق الأوسط هي مصدر رئيسي للنفط والغاز، وتعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على عائدات النفط. وعندما ترتفع أسعار النفط، تزداد إيرادات الدول ويتيح ذلك للحكومات والشركات المحلية فرصاً للاستثمار والنمو، مما ينعكس إيجاباً على أداء أسواق الأسهم.

التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات عديدة تخلق فرصاً جديدة للمستثمرين في سوق الأسهم.

إجراءات الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في هذه الدول والرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب جميع أنواع الاستثمارات.

تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنى التحتية للأسواق المالية وتعزيز الشفافية وتبسيط القوانين المتعلقة بالاستثمار في أسواق الأسهم.

والاستثمار مع "أمانة" في هذه المنطقة يضمن لك اغتنام الفرص المتاحة في هذه الأسواق والاختيار بين الكثير من الأسهم والبدء بالتداول فوراً.

لمَ اختيار منصة "أمانة" وليس غيرها من التطبيقات؟

التنظيم والرقابة والأمان: تطبيق "أمانة" يوفّر الأمان والخصوصية والموثوقية للمستخدمين وهو مرخّص من دول وجهات عالمية رائدة في مجال الأسواق المالية والاستثمار حيث التطبيق متوفّر.

تطبيق "أمانة" يوفّر الأمان والخصوصية والموثوقية للمستخدمين وهو مرخّص من دول وجهات عالمية رائدة في مجال الأسواق المالية والاستثمار حيث التطبيق متوفّر. سهولة الاستخدام والدعم: تطبيق سهل الاستخدام يقدّم ميزات عديدة منها الوصول السهل إلى الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير محتوى تعليمي ودعم من خبراء متخصصين متى احتجت إلى ذلك.

تطبيق سهل الاستخدام يقدّم ميزات عديدة منها الوصول السهل إلى الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير محتوى تعليمي ودعم من خبراء متخصصين متى احتجت إلى ذلك. حساب واحد فقط يصلك بالعالم المالي: تطبيق "أمانة" هو الأوّل في الشرق الأوسط لتوفيره لعملائه إمكانية الوصول إلى أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسهم الأميركية وأسهم الاتحاد الأوروبي والذهب والنفط والعملات الأجنبية والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها الكثير، من خلال حساب واحد فقط.

تطبيق "أمانة" هو الأوّل في الشرق الأوسط لتوفيره لعملائه إمكانية الوصول إلى أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسهم الأميركية وأسهم الاتحاد الأوروبي والذهب والنفط والعملات الأجنبية والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها الكثير، من خلال حساب واحد فقط. عروض مثالية: بهدف تقديم أفضل دعم لعملائها، تتيح منصة "أمانة" لك فرصة عدم دفع عمولات أو رسوم تسوية أو رسوم صرف على أي من الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتّى مبلغ 100,000 دولار أمريكي من الاستثمارات، ما يتيح لك المشاركة في الأسواق المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دون تكبّد أي رسوم على استثماراتك الأولية.

استفد الآن من ميزة صفر عمولة وبدون رسوم على تداولات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خطوة تهدف إلى تزويد المستثمرين والمتداولين بإمكانية وصول إلى الأسواق المالية والأسهم بسهولة ونجاح وشفافية، وموثوقية تامة. تدوال واستثمر الآن مع "أمانة" من خلال الضغط هنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز