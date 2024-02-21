55 % حصة دبي من تراخيص المناطق الحرة بالإمارات

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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استحوذت دبي على نسبة 55% من تراخيص المناطق الحرة في الإمارات، حيث وصل عدد التراخيص في الإمارة إلى 97 ألفاً، وذلك عبر عدد من المناطق وهي: واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة «ميدان»، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للتطوير، ومركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي، ومدينة الخدمات الإنسانية، وكوميرسيتي، وكوماز، ومدينة دبي الطبية، ودبي للأقمشة، ومجمع الذهب والألماس.

وسجلت الشارقة المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات بإجمالي تجاوز 34110 شركات عبر عدة مناطق تصدرتها مدينة الشارقة للإعلام والنشر، والمنطقة الحرة بالحمرية. وجاءت رأس الخيمة بمنطقتيها الحرة «راكز» ومركز رأس الخيمة للأعمال في المركز الثالث بإجمالي 34 ألف شركة.

فيما بلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي 8900 شركة وذلك في عدة مناطق وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الأكبر من الشركات، ثم منطقة «مصدر»، ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، والمنطقة الإعلامية، بينما توزع حوالي 2131 ترخيصاً بين المناطق الاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

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