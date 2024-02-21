2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.2 مليار درهم تمت عبر 759 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 598 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 43 مبايعة لأراضٍ، و471 مبايعة لوحدات سكنية و84 مبايعة لمبانٍ. وبلغت قيمة المبيعات على الخارطة 883.4 مليون درهم تمت عبر 345 صفقة، أما المبيعات الجاهزة فبلغت 924 مليون درهم عبر 253 صفقة.

وجاءت أهم المبايعات في دبي أمس، لصفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة الورسان 4 بقيمة 89.2 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً بيع قطعة أرض بقيمة 74.8 مليون درهم في منطقة الكرامة، كما بيعت شقة سكنية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 29.5 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 180.2 مليون درهم تمت عبر 116 معاملة، منها 23 رهناً لأراضٍ، و73 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها رهن أرض سكنية في منطقة البحيرات بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 217.4 مليون درهم، كان أهمها لأرض تجارية في منطقة الإمارات ليفينغ بقيمة 100 مليون درهم.

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