تجارب تسوق فريدة في القرية العالمية عبر 27 جناحاً

المصدر: (دبي – البيان)

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تقدم القرية العالمية لضيوفها تجارب تسوق فريدة من نوعها لاستكشاف أروع المنتجات والتحف الحرفية البديعة من جميع أنحاء العالم ضمن الأجنحة الـ 27 التي تحتضنها، لتأخذ ضيوفها في رحلة إلى روائع الكنوز والقطع الفنية والهدايا المتنوعة في وجهة واحدة.

ويمكن للضيوف استكشاف تحف ومقتنيات بلاد الشام في جناح سوريا، بما فيها المجوهرات المصنوعة يدوياً، والاستمتاع خلال جولتهم بالمقاطع الغنائية الشعبية. ويزخر جناح فلسطين بمجموعة من المنتجات الحرفية البديعة التي تشمل الأزياء والأواني والأدوات المنزلية التقليدية، بينما يعرض جناح لبنان تشكيلة متنوعة من المجوهرات وأنواع البهارات والمخللات.

كما تُبرِز القرية العالمية خلال موسمها الـ 28 ثقافات منطقة جنوب آسيا التي تشمل أجنحة كل من الهند وباكستان وأفغانستان، والتي تزخر بمجموعة من المجوهرات والأزياء والسجاد الفاخر.

وسيجد زوار جناح اليابان أنفسهم في قلب السوق اليابانية التي تعرض فناجين الشاي وأطقم الأواني المنزلية والدُمى وتُحف «المانغا» المميزة وشاي الماتشا. ومن قلب جناح الصين، سيجد الأطفال كل ما يبحثون عنه من ألعاب مذهلة، فيما يمكن لمحبي العناية الشخصية استكشاف المجموعة المتنوعة من منتجات «كيه بيوتي» الشهيرة في جناح كوريا.

ويأخذ جناح أفريقيا محبي المنتجات الحرفية المصنوعة يدوياً.

ويمكن استكشاف الثقافة الغنية لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، إذ يوفر جناح الأمريكيتين تجارب تسوّق فريدة من نوعها، بما في ذلك الأزياء التقليدية المكسيكية.

ويتيح جناح أوروبا لضيوفه فرصة رائعة لإثراء تجاربهم فيها، فيما سيستمتع عشاق المنتجات الخزفية بزيارة المتجر الرسمي لـ «هاري بوتر». ويبحر جناح روسيا بضيوفه إلى عالم كنوزه الساحرة.

وسيكون الضيوف على موعد مع تجربة فريدة من نوعها في جناح الإمارات الذي يحتفي بالثقافة الغنية للدولة وأصالة تراثها، ضمن تشكيلة متنوعة من المنتجات الحرفية المحلية المصنوعة برموز وطنية تقليدية من الهدايا والتذكارات التقليدية والسجاد المنسوج يدوياً وأنواع البخور المختلفة وغيرها.

وتدعم القرية في كل موسم المنتجات المحلية والأسر الإماراتية المبدعة عبر تقديم منتجاتهم أمام ملايين الزوار، فضلاً عن جناح «971 من المجتمع» الذي يتيح للضيوف فرصة التعرف إلى مجموعة من الشركات والأعمال التجارية المحلية.

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