دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسلط الضوء على فرص الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الـ29 من معرض جلفود، الفعالية التجارية الأكبر على مستوى العالم في قطاع المأكولات والمشروبات، لتسلّط الضوء على مجموعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.

وتعزز مشاركة الدائرة في المعرض الدور المحوري الذي تلعبه في استقطاب المصنعين والمستثمرين الأجانب ودعم المصدرين من الإمارة، ولا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعدّ أحد القطاعات الأساسية لاقتصاد دبي. ويوفر المعرض السنوي، فرصاً فريدة لرواد الأعمال المحليين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الشركات والمشترين والتجار والحكومات والوفود التجارية المشاركة من مختلف دول العالم، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات المرتبطة بقطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في دبي.

وتأتي مشاركة الدائرة في «جلفود 2024» هذا العام ممثلةً بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية. حيث تسهم جهود الدائرة والمؤسسات التابعة لها في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مطلع العام الماضي.

وتعمل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية خلال معرض جلفود 2024 على الترويج لخدمات التصنيع والصادرات في دبي وتمكين المشترين من التواصل والتنسيق مع الشركات المحلية، والمشاركة في جلسات نقاشية لتعزيز الوعي بالقطاع والسعي لاستقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي. وسيستضيف نادي نخبة المشترين وفوداً من عدة دول، ومن ذلك 193 مشترياً وذلك لربطهم بالمصنعين والمصدرين بالإمارة.

ومن جهةٍ أخرى، يشهد المعرض مشاركة 10 مؤسسات ناشئة وطنية متعاونة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية والمشروبات في الإمارة.

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