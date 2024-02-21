مستشارة زراعية أمريكية: «جلفود» أهم معارض الأغذية عالمياً

المصدر: دبي - وام

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كشفت فاليري براون المستشار الزراعي الإقليمي بوزارة الزراعة الأمريكية عن مشاركة ما يقرب من 170 شركة أمريكية في معرض جلفود في دبي، مشيرة إلى أن أول مشاركة لجناح الولايات المتحدة الأمريكية بالمعرض تعود إلى حوالي 3 عقود.

وقالت براون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن مبيعات 158 شركة أمريكية في جلفود بدورته لعام 2023 بلغت 18 مليون دولار، مؤكدة أن شركات بلادها حريصة على المشاركة في جلفود المعرض الأول على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات.

ونوهت بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلادها ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن تطلعها لمزيد من السعي لبناء شراكات جديدة للشركات الوطنية الأمريكية خلال أيام «جلفود» واستعراض منتجات وأغذية مستدامة، فضلاً عن الكشف عن مطبخ تجريبي للمأكولات الوطنية يضم أشهر الطهاة الأمريكيين.

وكشفت المستشار الزراعي الإقليمي في وزارة الزراعة الأمريكية، لأول مرة عن مجلد «قصتي مع الطعام» ويحكي عن ثقافات وتقاليد الشعوب المختلفة حول العالم». وأعربت عن اعتزازها بهذا الإنجاز.

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