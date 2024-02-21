الإقبال الكبير يتواصل في اليوم الثاني لـ«جلفود»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الثاني من معرض جلفود 2024 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالاً كبيراً بعد يوم افتتاحي ناجح جمع أبرز الشركات حول العالم في قطاع الأغذية والمشروبات من 190 دولة في دبي.

وتشهد الدورة التاسعة والعشرون هذا العام مشاركة أكثر من 5500 جهة مشاركة، بما في ذلك 125 جناح دولة، حيث يوفر المعرض منصة عالمية المستوى لبناء العلاقات وإبرام الشراكات والصفقات بقيمة تتجاوز مليارات الدولارات.

استراليا

وقالت بريوني هيليس، القنصل العام الأسترالي في دبي: تصدر أستراليا ما يقارب من 3.2 مليارات دولار إلى الإمارات، وتبلغ صادرات الأغذية والمشروبات ما يقارب من 1.3 مليار دولار . إنه جزء مهم من التبادل التجاري بين أستراليا والإمارات. وشاركت أستراليا منذ الدورات الأولى لمعرض جلفود، وقد شهدنا نموه من معرض تجاري إقليمي إلى معرض عالمي. إنه حدث عالمي عندما يتعلق الأمر بقطاع الأغذية والمشروبات، وهو المكان الذي يجب عليك أن تكون فيه إذا كان لديك منتجات مميزة لتقدمها للعالم.

وأضاف غريغ تايلر، رئيس المجلس الأمريكي لصادرات الدواجن والبيض: سجلت مشاركتنا في دورة العام الماضي من المعرض مبيعات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 7.5 ملايين دولار أمريكي بعد المعرض، كما عززنا من علاقاتنا مع أكثر من 160 جهة مختلفة. دورة عام 2024 ستكون أكبر بكثير، وأتوقع أن نشهد إقبالاً أكبر طوال أيام المعرض.

وقال رضوان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة إفكو العالمية: يسعدنا أن نكشف النقاب عن أحدث منتجات وعروض مجموعة إفكو وأكثرها ابتكاراً. ويتجلى التزامنا الراسخ بتقديم حلول غذائية متميزة من خلال إطلاق منتجات جديدة بشكل مستمر، بما في ذلك مجموعة الحساء الجديد من علامة نور التجارية الرائدة وزيت زيتون رحمة المحايد للكربون، وهو أول مجموعة من زيت الزيتون المحايد للكربون الذي يتم إنتاجه في المنطقة. ويعكس عنوان معرض جلفود لهذا العام، «الغذاء الحقيقي الأعمال الحقيقية»، التزام إفكو الثابت بالامتياز وتلبية طلب المستهلكين المتزايد على الخيارات الغذائية المختلفة.

تونس

وأشار عبد الكريم الحمداوي، المدير العام للبرنامج الترويجي لزيت الزيتون التونسي المعلب، إلى أن المشاركة في معرض جلفود تعتبر من الأولويات لأهميته في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وأوضح قائلاً: تهدف مشاركة تونس في جلفود 2024 إلى دعم صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي إلى أسواق الخليج العربي، التي تُعتبر أسواقاً واعدة. سيعزز جلفود 2024 وجود زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية بشكل عام، ويمكن شركات زيت الزيتون التونسية من تطوير علاقات تجارية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال للوصول إلى أسواق جديدة.

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