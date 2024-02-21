مذكرة تفاهم بين بلدية دبي و«ماجد الفطيم للتجزئة»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت بلدية دبي وشركة «ماجد الفطيم للتجزئة» المالكة الحصرية لحقوق تشغيل العلامة التجارية «كارفور» في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون وعلاقات الشراكة والتنسيق الثنائي بين الطرفين في مجال ضمان التوفير المستدام للسلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية لإمارة دبي، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة في مجال الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات والأزمات المستقبلية.

ووقعت مذكرة التفاهم المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، وجون لوك جرازياتو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، وذلك ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية «جلفود» 2024.

وتنصّ المذكرة على توفير المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني حول بيانات السلع الغذائية الاستراتيجية في منصة الأمن الغذائي، ورصد التحديات والمعوقات المؤثرة على سلاسل الإمداد المتعلقة بتلك السلع، إضافةً إلى إعداد برامج توعوية حول أفضل الممارسات الداعمة لاستدامة الأمن الغذائي.

كذلك، تنص على تعزيز التنسيق والتواصل الاستباقي المشترك بين الطرفين عند استشعار حدوث نقص أو تأثر إمداد لهذه السلع الغذائية، بما يسهم في عملية اتخاذ القرارات والجاهزية لمواجهة مخاطر الأزمات والطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك تفادياً لحدوث مخاطر النقص وسرعة معالجتها.

وأكدت علياء الهرمودي، أن المذكرة تكرّس جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة، وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة تعزز من جَودة الحياة في الإمارة، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي»، والرامية إلى تنويع مصادر الاستيراد، والتركيز على ضمان توفير السلع ذات القيمة الغذائية العالية.

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