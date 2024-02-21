إقبال كبير من المستثمرين ورجال الأعمال على جناح «حرة الحمرية»

المصدر: الشارقة- البيان

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يواصل جناح هيئة المنطقة الحرة بالحمرية الذي تشارك به في الدورة 29 من معرض جلفود 2024 استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء شركات الأغذية من دول عدة؛ حيث شهد إقبالاً كبيراً بهدف الاطلاع على المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها منطقة الصناعات الغذائية التابعة لحرة الحمرية، والتعرف على الفرص المجزية والإمكانات المتاحة ضمن قطاع الصناعات الغذائية في إمارة الشارقة.

وتعرّف زوار الجناح في المعرض الذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على مجموعة الخدمات الحصرية التي توفرها منطقة الصناعات الغذائية والمصممة خصيصاً للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية وبيئة الأعمال المتكاملة لشركات الأغذية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتخزين ومعالجة وتغليف المواد الغذائية ومستودعات ومخازن وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

كما حظي الجناح باهتمام المشاركين في المعرض الذي يضم أكثر من 5,500 جهة عارضة، وسلط الضوء على المزايا التنافسية التي جعلت من «حرة الحمرية» الأكثر جاذبية لأهم شركات ومصانع الأغذية والمشروبات في العالم، وأبرز ما تتميز به من مرافق وبنى تحتية متطورة وما تقدمه للمستثمرين وكبرى شركات التصنيع من فرص لتمكينهم من مزاولة الأعمال تشمل التسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية التي تدعم ازدهار أعمالهم، ووصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من الشارقة.

1700 شركة

وأكد سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن المشاركة في معرض جلفود 2024 تسهم بتعريف شركات الأغذية العالمية ببيئة الاستثمار المتميزة بالمنطقة الحرة بالحمرية وبمنطقة الصناعات الغذائية التي تضم أكثر من 1700 شركة، وتمتد على مساحة 11 مليون قدم مربعة، وتشمل أراضي ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة، تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وتخصصاتها وتمكنها من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على جناح الهيئة في المعرض يعكس ريادتها وتميزها في خدمة مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع الأغذية الذي يعد من القطاعات الحيوية.

وأضاف المزروعي أن حرة الحمرية تستقطب من خلال ما تقدمه من مزايا تنافسية اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون إلى إقامة منشآت صناعية أو علاقات تجارية وشراكات استراتيجية في المنطقة وتعرّفهم بمجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات التنافسية التي تقدمها لهم. لافتاً إلى أن هذه الجهود التي يتم بذلها في هذا المجال تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

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