85 % من صادرات ماليزيا من الأغذية والمشروبات تتجه إلى الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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قال ريزال ميريكان ناينا ميريكا، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية «ماتريد»، إن منطقة الشرق الأوسط تستورد منتجات غذائية ومشروبات ماليزية بقيمة نحو 24 مليار دولار، 85 % منها تستحوذ عليها الإمارات.

وأضاف أن جناح بلاده في «جلفود 2024»، يشهد مشاركة 80 شركة ماليزية و5 وكالات حكومية، وافتتحه أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات، ومحمد فضلي عمري عليمان، القنصل العام لماليزيا في دبي. وأوضح أن بلاده تحتل المرتبة الثانية ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كمصدر رئيسي للإمارات، لذلك يمثل المعرض فرصة عظيمة لماليزيا للاستفادة من هذا السوق، وتوسيع صادراتها من المنتجات الغذائية إلى دولة الإمارات والأسواق المحيطة بها.

وقال: «حققت ماليزيا إنجازات ملحوظة، حيث تجاوزت الصادرات 1 تريليون رينجيت ماليزي لمدة ثلاث سنوات متتالية، لتصل إلى 1.426 تريليون رينجيت ماليزي في عام 2023 من حيث القيمة التجارية، وتفتخر الدولة بفائض تجاري كبير يصل إلى 214.1 مليار رينجيت ماليزي في عام 2023، مما يؤكد كفاءتها في التجارة الدولية، واستناداً إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية لعام 2024». وتوقع وصول صادرات ماليزيا إلى تريليون رقم آخر بحلول نهاية هذا العام، .

وأضاف ميريكان: «يمثل الإطلاق الناجح لجناح ماليزيا في معرض «جلفود 2024» المشاركة العشرين على التوالي لماليزيا بالمعرض، وهو شهادة على جهود «ماتريد» الحثيثة في تسهيل عمل الشركات الماليزية لتعزيز بصماتها العالمية، لا سيما بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة تلبي المعايير العالمية».

وقال: «تأتي المشاركة بالمعرض في الوقت المناسب نظراً للعامل الجذاب الذي يتمتع به هذا الحدث، والذي ميجع اللاعبين البارزين في صناعة الأغذية والمشروبات للتوسع والعثور على مشترين جدد».

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