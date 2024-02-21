المجر تشارك بـ23 شركة في «جلفود»

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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أعلن مركز التسويق الزراعي المجري مشاركة 23 شركة محلية هذا العام في معرض جلفود، أحد أكبر المعارض التجارية لصناعة الأغذية في العالم، الذي يقام في دبي هذا العام، على حد وصف صحيفة «هنجري توداي».

وقال المركز إن الشركات المجرية تشارك بمجموعة منتجات لديها فرصة جيدة في جذب اهتمام المشترين. ويعرض الجناح المجري العسل، وكبد الأوز، وشاي الأعشاب، والبذور الزيتية، ومشروبات الطاقة، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضروات المجمدة، وقد دخل العديد منها في منافسة للحصول على أفضل المنتجات المبتكرة.

وقالت الصحيفة : « جلفود مكان مهم للقاء الشركات التي تستهدف مناطق الشرق وشمال أفريقيا وحتى الهند».

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