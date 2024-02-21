مركز دبي التجاري العالمي نقطة انطلاق لصفقات وشراكات مهمة تصنع المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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يشكل مركز دبي التجاري العالمي نقطة انطلاق لصفقات وشراكات تصنع المستقبل؛ فقد شهد المركز، أول من أمس، انطلاق فعاليات معرض جلفود 2024، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، ضمن الدورة الأكبر في تاريخه المقامة حتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 5,500 جهة عارضة، وزوار من 190 دولة حول العالم.

ويُعد المركز المحور الرئيس لقطاع المعارض والمؤتمرات الذي تميزت فيه دبي لتصبح اليوم إحدى وجهاته الرئيسة على مستوى العالم، بما يشهده المركز ويستضيفه وينظمه، من فعاليات كبرى تستقطب مئات الآلاف من العارضين والمشاركين والزوار، في حين يمثل القطاع أحد الروافد الرئيسة لاقتصاد الإمارة وأجندتها الاقتصادية D33 والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ورفع إجمالي حجم تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات بحلول العام 2033.

زخم كبير

ورحّب مركز دبي التجاري العالمي في العام 2022 فقط بما يزيد على 1.98 مليون مشارك وزائر، في ضوء الزخم الكبير الذي شهده في عدد فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغ عددها 244 فعالية، من بينها 97 معرضاً ومؤتمراً، كما استقطب المركز أكثر من 37 ألف شركة عارضة 72% منها شركات عالمية.

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