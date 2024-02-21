3.9 مليارات درهم تداولات عقارية بالشارقة في يناير الماضي

المصدر: الشارقة - البيان

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سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة نمواً خلال شهر يناير 2024، إذ بلغ حجم التداولات العقارية في الإمارة 3.9 مليارات درهم، وذلك بحسب نتائج تقرير «حركة التداولات والرهونات العقارية» الشهري الذي تصدره دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وتشكل هذه النتائج ارتفاعاً مقارنة بيناير 2023، حيث بلغ التداول النقدي خلاله ملياري درهم فقط، وبالمثل شهد عدد المعاملات المنفذة خلال يناير 2024 زيادة كبيرة مقارنة بعددها في العام الماضي، حيث وصل إلى 5412 معاملة خلال يناير من العام الجاري، بينما وصل عددها في يناير من العام الماضي 2999 معاملة فقط.

وتبشر هذه النتائج بسنة مليئة بالإنجازات للقطاع العقاري في الإمارة التي غدت محط أنظار المستثمرين، والعارضين والمطورين العقاريين في الدولة والمنطقة والعالم. وقد نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به، وما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة، وحزم التسهيلات والحوافز غير المسبوقة التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين، إضافة إلى سوق عقاري ديناميكي أثبت قدرته على تقديم كل ما هو جديد في مجال الاستثمار العقاري، وساهم في فتح آفاق أوسع لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته، وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة والدولة.

وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال يناير الماضي، وصلت إلى 5412 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 879 معاملة، بنسبة 16.3% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 288 معاملة بنسبة 5.3% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 548.1 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 4245 معاملة ونسبتها 78.4% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 106 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 358 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 282 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 239 معاملة من إجمالي المعاملات.

الأعلى تداولاً

وأظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 122 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة بـ 114 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 61 معاملة، ومنطقة حوشي بـ 43 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 164.1 مليون درهم، تلتها الصجعة الصناعية بـ 152.5 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 79.2 مليون درهم، ثم منطقة الممزر بـ 71.7 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 46 معاملة، والتي تصدرت أيضاً أعلى منطقة في حجم التداول النقدي بـ 32 مليون درهم.

وفي خورفكان تصدرت منطقة حي الحراي الصناعية بـ 7 معاملات، فيما جاءت منطقة حي «حياوة 4» كأعلى منطقة بحجم التداول الذي وصل إلى 3.2 ملايين درهم.

وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة «الطريف 5» بـ 4 معاملات، والتي تصدرت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول الذي وصل إلى 1.5 مليون درهم.

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