شراكة بين «ذا هارت أوف يوروب» و«آي إتش جي» لافتتاح أول منتجع إنتركونتيننتال بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «ذا هارت أوف يوروب»، المشروع التابع لمجموعة كليندينست، توقيع اتفاقية مع مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي، لافتتاح وتشغيل منتجعات إنتركونتيننتال بورتوفينو، «ذا هارت أوف يوروب» في جزر العالم بدبي. وتُشكل هذه الخطوة، إطلاق أول منتجع للعلامة التجارية إنتركونتيننتال في دبي.

وتمثل هذه الاتفاقية الفندق الثالث الذي يتم إضافته إلى المحفظة المشتركة لفنادق ومنتجعات آي إتش جي ومشروع «ذا هارت أوف يوروب» كما تجسد هذه الشراكة جهود المشروع لإبراز مهمة جزر العالم المتمثلة في توحيد الثقافات العالمية ومد الجسور من خلال عرض أفضل التصاميم والتطوير والابتكار وكفاءة الطاقة من حول العالم.

وقع الاتفاقية هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وجوزيف كليندينست، مؤسس ورئيس مجموعة كليندينست ومشروع ذا هارت أوف يوروب.

يتمتع منتجع إنتركونتيننتال بورتوفينو، «ذا هارت أوف يوروب» الذي يقع داخل جزر العالم، الأرخبيل الاصطناعي قبالة ساحل دبي، بموقع استراتيجي في مشروع ذا هارت أوف يوروب، لتشكل جزءاً من هذه الوجهة السياحية الممتدّة على مساحة ست جزر. ويُجسّد منتجع إنتركونتيننتال بورتوفينو، «ذا هارت أوف يوروب» الذي يتمّ إنشاؤه حالياً، مزيجاً مثالياً بين عناصر التصميم المتوسطي المعاصرة والثقافة الإيطالية التقليدية، المستوحاة من الألوان النابضة بالحياة وجاذبية بورتوفينو والريفيرا الإيطالية.

ومن المقرّر افتتاحه في يناير 2026، لتشكل هذه الوجهة عند استكمال الإنشاءات، ملاذاً على شاطئ البحر، يضم 466 غرفة فندقية.

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