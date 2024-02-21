شراكة لتعزيز الدفع الرقمي لمتاجر البقالة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «24SEVEN»، المنصة المتخصصة في تكنولوجيا متاجر البقالة والتجارة المجتمعية إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع BILRS، المنصة العالمية لدفع الفواتير والتي تهدف لتحويل أجهزة نقاط البيع في الشرق الأوسط إلى أجهزة متكاملة توفّر خدمات مالية متنوعة تشمل عمليات دفع الفواتير داخل الدولة وخارجها.

وبموجب الاتفاقية، تهدف كلتا الشركتين إلى تمكين متاجر البقالة من خلال التعامل عن كثب وطرح مجموعة من حلول التكنولوجيا المخصصة عبر جهاز 24SEVEN Optima، الذي يتضمن الأجهزة والبرامج ويوفر من خلال المنصة السحابية حلول الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي. وفي الربع الأول 2024، من المتوقع أن تقوم 24SEVEN بطرح خدماتها الرقمية المتكاملة لاستهداف آلاف محلات البقالة الذين يسهمون بشكل كبير في دعم قطاع تجارة التجزئة والبقالة في الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدر بـ 37 مليار دولار.

ويسهم التكامل في توفير مجموعة من الطرق الملائمة لدفع فواتير المياه والكهرباء، وخدمات الإنترنت والطبابة والتعليم، وتسوق المنتجات المدفوعة مسبقاً محلياً وعالمياً، مثل شحن وتعبئة أرصدة الهواتف الذكية لكي تضمن من خلال هذه الخدمات المتاحة دعم غالبية العمّال الوافدين إلى الدولة. وستشارك منصة 24SEVEN في مؤتمر ستيب الذي سيقام في دبي غداً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز