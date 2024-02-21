خصومات وجوائز من «مجتمع أزهى» في معرض الاستثمار العقاري

المصدر: عجمان - البيان

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تشارك «الإمارات العقارية»، في فعاليات النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، في قاعة الإمارات للضيافة بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري. وأكدت حنان هاشم جنحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» أهمية المشاركة المعرض في نسخته الثانية، والذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري لتعزيز أداء السوق العقاري في الإمارة.

وكشفت جنحو عن تقديم خصومات تصل إلى نسبة 2% للمشترين خلال أيام المعرض مع منحهم هدية سبيكة ذهبية، كما يتم إجراء قرعة للسحب لاختيار شخصين من الزوار ومنح كل فائز سبيكة ذهبية، لافتة إلى أن المعرض يتيح الفرصة للشركات التعريف بأبرز مشاريعها. وأشارت إلى أن الشركة تشارك بعرض مشروع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة بعجمان، والذي أنجزت فيه الشركة مراحل متقدمة من المرحلة الأولى مع بناء 347 فيلا سكنية وتاون هاوس.

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