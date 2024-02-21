اقتصادية الشارقة تناقش الإنجازات وخطط العمل التطويرية

المصدر: الشارقة- البيان

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عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اجتماع الإدارة العليا الشهري للدائرة في متحف الشارقة للسيارات القديمة، والذي يعد أحد المعالم السياحية في الشارقة برئاسة حمد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والخبراء والمسؤولين المعنيين بالدائرة. حيث تمت خلاله مناقشة وعرض مجموعة من الموضوعات وخطط العمل التطويرية، والإنجازات التي حققتها الدائرة وما استجد من مهام.

وأكد المحمود أهمية المواضيع التي تناقش في مثل هذه الاجتماعات والتي تسهم في تطوير مسيرة العمل ومناقشة أبرز التحديات المستقبلية.

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