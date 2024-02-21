تكريم صانعي المحتوى المحليين الفائزين بمسابقة «إنفيديا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إنفيديا»، بالشراكة مع مايكروسوفت، أسماء الفائزين بالنسخة الثانية من مسابقة «ليالي إنفيديا استوديو»، وهي فعالية إقليمية أقيمت في twofour54 بأبوظبي، وركزت على مواهب صانعي المحتوى الموهوبين محلياً ممن يصممون محتواهم بالاستفادة من قوة منصة «إنفيديا ستوديو»، ومن وحدات معالجة الرسوم RTX، وأتاحت لهم فرصة التواصل مع الفنانين والمصممين الآخرين. وشهدت المسابقة منافسة بخمس فئات.

وفاز نديم شريف بفئة التصميم بالأبعاد الثلاثية، ومهند نصر في التصوير بالفيديو، وعزيزة خشاش في التصوير الفوتوغرافي، وجوزيف جون في NVIDIA Canvas Art، كما فاز مصعب شريف بفئة الصور المنشأة بالحاسوب، وحصل الفائزون على جهاز حاسوب محمول Studio 2 من مايكروسوفت، يحتوي على وحدة معالجة رسوم «إنفيديا RTX»، إضافة إلى قلم Surface Slim Pen 2، الذي يسمح بالانتقال السلس من لوحات القماش إلى التصميم والرسم على شاشة اللمس في الحاسوب المحمول.

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