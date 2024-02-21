رئيس «مالية عجمان» يكرّم 25 خريجاً من «دبلوم التمكين القيادي»

المصدر: عجمان - البيان

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كرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، 25 خريجاً من موظفي الفئات القيادية والإشرافية والتخصصية في الدائرة ممّن أتمّوا برنامج «دبلوم التمكين القيادي» الذي أطلقته الدائرة في سبتمبر 2023؛ لدعم وتطوير المهارات القيادية لدى موظفيها.

وجاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الدائرة في مقرها الرئيسي لاختتام هذا البرنامج وتخريج منتسبيه. وأثنى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على الالتزام والمثابرة التي أبداها الحاصلون على «دبلوم التمكين القيادي» والنتائج المتميّزة التي حققوها، مؤكداً أن دائرة المالية حريصة على الاستثمار في كوادرها البشرية المتميّزة وتوفير البيئة المحفِّزة لطاقاتها، وستواصل نهجها في تنفيذ شتّى البرامج التي من شأنها تطوير قدرات موظفيها وصقل مهاراتهم القيادية، وتمكينهم من الانتقال بمسيرتهم المهنية إلى مستويات متقدّمة؛ ليكونوا قادةً مؤثّرين في خدمة مجتمعهم ووطنهم على أفضل صورة، والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

من جهته، تقدّم مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، بخالص الشكر إلى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على حضور حفل التخريج، وحرصه الدائم على دعم الموظفين وتطوير منظومة العمل في الدائرة. كما هنأ الخريجين وأعرب عن فخره بإنجازهم، مشيراً إلى أن «دبلوم التمكين القيادي» يشكّل محطة داعمة لهم للانطلاق نحو الريادة في عملهم بكل كفاءة وفاعلية وتحقيق المزيد من الإنجازات المتميّزة.

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