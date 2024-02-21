سوق دبي عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي سلسلة مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، بمكاسب سوقية قاربت 22.5 مليار درهم في 8 جلسات، فيما بلغت مكاسب جلسة أمس 418 مليون درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 708.5 مليارات درهم في جلسة 8 فبراير الماضي، إلى 730.8 مليار درهم في ختام تداولات أمس.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.10% أو ما يعادل 4.4 نقاط ليغلق عند 4277.36 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، وأطول سلسلة مكاسب يومية منذ نوفمبر الماضي، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وقاد سهم «المشرق» ارتفاعات 11 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 3% ليغلق عند 204 دراهم، في حين استحوذ سهما «إعمار» على سيولة جاوزت 117.8 مليون درهم، تعادل 34.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 340.2 مليون درهم. وتصدر «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 73.18 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 8.2 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 57.2 مليون درهم وأقفل عند 18.6 درهماً بمكاسب 0.54%، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 44.6 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.9 دراهم صاعداً بنحو 0.25%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «وطنية إنترناشيونال» 2.96%، و«تاكسي دبي» 1.8%، و«أملاك للتمويل» 1.7%، وزاد «العربية للطيران» 0.7%، و«تبريد» 0.6%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.54%، و«مصرف عجمان» 0.54%، و«دبي الإسلامي» 0.46%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 27.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 135.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 107.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9400.28 نقطة، متراجعاً بـ0.11%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 216.14 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 90.2 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 62.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «إشراق للاستثمار» 7.45%، و«رابكو للاستثمار» 4.7%، و«بريسايت» 3.2%، و«أغذية» 1.8%، و«موانئ أبوظبي» 1.7%.

السيولة

اجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.36 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في أبوظبي، و340.2 مليون درهم في دبي، وجرى التداول على 568.3 مليون سهم عبر 21.5 ألف صفقة.

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