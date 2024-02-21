«بارجيل جيوجيت» تستعد لإطلاق صناديق استثمارية جديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت شركة بارجيل جيوجيت للخدمات المالية على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع لإدارة صناديق الاستثمار في دبي، والتي تعد من بين أوائل شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات.

وتستعد «بارجيل جيوجيت» لإطلاق أنواع متنوعة من الصناديق لتناسب الرغبة الاستثمارية المتعددة لفئات المستثمرين المتنوعة مثل صناديق الأسهم وصناديق الدين والصناديق العقارية وغيرها الكثير بناءً على الطلب المتزايد والاحتياجات الاستثمارية للسوق.

وقال الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة «بارجيل جيوجيت»: «تتقدم الإمارات بسرعة في قطاعات مثل التكنولوجيا، والرقمنة، وانتقال الطاقة، ونقل الأعمال إلى الخارج على المستوى العالمي والحوكمة».

وأضاف: «إن استثمارات الشركة منذ تأسيسها في 2021 نمت أكثر من 22 مرة، حيث بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع إصلاحاً تنظيمياً كبيراً من خلال تقديم هياكل صناديق جديدة مختلفة مثل الصناديق الشاملة، والصناديق العائلية، والصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة، والصناديق العقارية، وصناديق استثمار السلع». وقال سي جي جورج، المدير الإداري لشركة «جيوجيت»: «ستلبي هذه العروض احتياجات مجتمع الاستثمار بأكمله في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب».

وأكد شمس الدين، مدير شركة بارجيل جيوجيت، أن مستثمري الشركة لديهم الفرصة للاستفادة من النمو في كل من دولة الإمارات وكذلك الأسواق العالمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز